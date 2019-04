Řidiče nabouraného trolejbusu operovali, dítě pustili z nemocnice domů

Srážka, při níž se zranilo čtyřicet lidí, se stala v pondělí před 14. hodinou v ulici Křenová v centru Brna.

Přední části trolejbusu i tramvaje byly po střetu zcela zdemolované. Hůř dopadl řidič trolejbusu, který utrpěl těžké zranění dolních končetin a ještě v pondělí večer ho operovali v Úrazové nemocnici v Brně.

„Řidič tramvaje byl podle našich informací ještě večer propuštěn do domácí péče,“ sdělila mluvčí Brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Celková bilance nyní čítá 40 zraněných, z nichž třináct bylo zraněno těžce nebo středně těžce.

Pět dospělých pacientů přijala brněnská fakultní nemocnice v Bohunicích. „Dvě paní okamžitě zamířily na operační sál se zraněními dolních končetin. Zbylí muži utrpěli středně těžká poranění včetně otřesu mozku a pohmožděnin,“ informoval mluvčí nemocnice Pavel Žára.

V nemocnici bylo přes noc i jedno dítě, které dnes lékaři propustili do domácího léčení.

Deset pacientů ošetřili v Úrazové nemocnici, čtyři z nich hospitalizovali. Čtyři lidé zůstávají i ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

„Všichni jsou na JIP. Mají vážná zranění, ale nejsou nyní v bezprostředním ohrožení života. Jeden pacient půjde na operaci,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Nehodu vyšetřuje policie ve spolupráci s Drážní inspekcí a brněnským dopravním podnikem. „Jak dlouho to bude trvat, nedovedeme odhadnout. Mohou to být týdny i měsíce,“ podotkla Tomaštíková.

TV Prima uvedla, že podle bezpečnostních kamer jel trolejbus plynule asi padesátikilometrovou rychlostí a vjel na koleje, kde se srazil s tramvají. Kočárek, který se na místě po nehodě objevil, údajně patřil ženě, která cestovala v trolejbusu se svým měsíčním dítětem.

Původní spekulace mluvily o tom, že s kočárkem přecházela přes silnici na červenou žena, které se trolejbus na poslední chvíli vyhýbal.

Policisté se chystají vyslechnout svědky včetně obou řidičů. „Prvotní je, aby se dostali do stavu, aby výslechu byli schopni,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Svědků je podle něj hodně. „Není to otázka několika dní, že by byli všichni vyslechnuti. Musí se to dělat i s ohledem na to, kdy mají čas. Jsou zde i svědci, kteří byli zraněni v hromadných dopravních prostředcích a musí se jim dopřát čas na zotavení,“ uvedl Chaloupka.

Odškodnění může jít do milionů

Dopravní podnik připravuje infolinku, která poškozeným pomůže s vyřízením odškodnění. To proplatí pojišťovna. „Chceme lidem pomoct a být jim nápomocni jako prostředník,“ uvedla Tomaštíková.

Podle Tomáše Becka ze společnosti Vindicia, která se problematikou zabývá, může odškodnění v případě zlomenin či operací dosáhnout statisíců až milionů korun.

„Do odškodnění se započítává nejen bolestné, ale také ušlá mzda, ošetřovné, cestovné například za návštěvy rodiny v nemocnici a snížení společenského uplatnění. Na odškodnění má nárok kterýkoliv zraněný, kterému Policie ČR potvrdí, že byl účastníkem nehody. Radíme tuto skutečnost nepodcenit,“ zmínil Beck.

Ten upozorňuje, že následky se mohou objevit i časem. „Časté jsou bohužel i psychické potíže, například strach z cestování hromadnou dopravou,“ upozornil Beck.