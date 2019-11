Pro řidiče Gott, pro děti pohádky. Škodovky umožní poslech rozdílné hudby

Systém řízení zvuku umožňuje do každé části vozu vysílat jiný zvuk. Podle Hermona je tak možné auto rozdělit na zóny pro každého z pasažérů. Každý bude mít tedy volbu, jakou hudbu chce poslouchat, případně zda chce mít ve své zóně ticho.



Silentium vyvíjí pouze software, který bude hudbu řídit, fungovat umí s různými reproduktory. Systém pracuje na principu cíleného směřování určitých reproduktorů do určité zóny, přičemž člověk sedící ve vedlejší zóně hudbu „od souseda“ neslyší.

Podle Hermona se systém v sériově vyráběných vozech objeví v květnu příštího roku, podle něj bude ve vozech jedné z evropských značek. V budoucnu by se měl objevit také ve vozech Škoda, do kterých by se mohl dostat v roce 2021 nebo 2022.

„Po uvedení do sériové výroby budeme systém dále testovat, než ho rozšíříme i do dalších automobilek,“ řekl Hermon. Dodal, že systém zvládne zóny oddělit také v případě poslechu velmi rozdílné a výrazné hudby.

Silentium má také systém, který umí odstraňovat nežádoucí hluk. Systém umožňuje zredukovat až devadesát procent ze zvuku, nezáleží přitom na jeho původu. Systém může být nainstalovaný na různých místech, kromě vozidel nebo vlaků například v domovech nebo kancelářích.

Silentium spolupracuje se Škodou Auto, a to prostřednictvím Škoda Auto DigiLab Israel, který je izraelskou odnoží pražského Škoda Auto DigiLabu. Izraelský DigiLab zahájil činnost na začátku roku 2018. Společný podnik se společností Champion Motors, izraelským importérem značky Škoda, pracuje na inovacích a vyvíjí produkty pro individuální mobilitu budoucnosti. Cílem jsou například inovace hardwaru a digitalizace podniku i všech jeho procesů.