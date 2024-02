Vědci v Hamburku vyvinuli nové složení paliva. Náš byznys změny teprve čekají, říká Čapský

Jan Čapský se kolem aut pohybuje celý svůj pracovní život. Pracoval pro největší tuzemskou automobilku, posledních devět let se stará o byznys čerpacích stanic s erbem mušle v tuzemsku a na Slovensku. Tento čerstvý padesátník se navzdory vývoji nových řešení v oblasti mobility, na kterých firma pracuje v laboratořích po celém světe již několik let a část z nich se již využívá, nebojí, že by se v okamžiku, kdy půjde do důchodu, neprodával benzín nebo nafta. „Tradiční paliva s námi budou ještě dlouho,“ říká v podcastu Čapský.

Shell investoval deset let do vývoje nové generace paliv s aditivy. Důvod? Moderní motory se totiž potýkají s karbonovými usazeninami.

„Čím jsou motory v autech efektivnější, tím větší je to problém. V moderních motorech jsou vysoké tlaky, a právě kvůli nim se karbon ukládá a vytváří velice odolné vrstvy usazenin. Primárně je ohrožená ventilová oblast, to je nejchoulostivější místo. A pak samozřejmě vstřikovače. Když se tam usadí karbon, může dojít i k tomu, že motor odejde úplně,“ říká Čapský. Jednou z možností, jak usazování karbonu předejít, je podle Čapského výběr kvalitního paliva. Co to ale kvalitní palivo je a jak se prémiové palivo liší od toho „běžného“?

„Hned na začátku musím vysvětlit důležitou věc, a to, že prémiové palivo není nijak definováno. To znamená, že každý producent si ho může namíchat, jak uzná za vhodné. Je to stejné, jako když pečete koláč, každý to dělá trochu jinak. Základní palivo je takové, které opouští rafinérii a neobsahuje žádná aditiva, kromě těch rafinérských. Takové palivo splňuje normy, které jsou platné, ale nenabízí nic dál. Pokud tedy chceme zákazníkovi nabídnout něco ‚lepšího‘, přidáváme svoje takzvaná komerční aditiva, kterými zlepšujeme vlastnosti paliva,“ vysvětluje Čapský a dodává: „U nás na čerpacích stanicích Shell základní palivo bez aditiv vůbec nemáme. U nás i to běžné palivo aditiva má. A prémiové palivo je to nejlepší, to už napovídá název. To naše vyvíjel a testoval tým vědců, kterých má Shell na celém světě asi 150, zhruba deset let,“ dodává Čapský.

Čerpací stanice jako kavárny

Čerpací stanice se změnily. O tom, kterou si zákazník vybere, už nerozhoduje jen nabízené palivo. „Za posledních 15 let se z čerpacích stanic stala místa, kde lidé nejen tankují, ale také odpočívají, jedí, pijí kávu, surfují na internetu nebo sem dokonce jezdí na rychlý nákup.“

„Je to nový fenomén, takže musíme nabídnout více než jen kvalitní palivo. Z doplňkových služeb se pomalu stává to hlavní, co čerpací stanice nabízí,“ vysvětluje Čapský.

A také popisuje rozdíl mezi tím, co lidé očekávají od čerpacích stanic ve městech a mimo ně. „V Praze si chce zákazník udělat hlavně rychlý nákup a doplnit potraviny. Čerpací stanice na dálnici je úplně něco jiného. Tam si lidé chtějí pohodlně sednout, vypít kávu, dát si dobré jídlo a odpočinout si. A také tam musí být kvalitní a čisté toalety,“ popisuje rozdíl mezi jednotlivými čerpacími stanicemi Čapský.

Z průzkumu, který si firma Shell nechala udělat, vyplynulo, že 9 z 10 řidičů, kteří pijí kávu při cestách autem, ji kupuje právě na čerpací stanici. Pumpy dnes v tomto ohledu překonávají dokonce i fast foody. „Ačkoli ne na všech stanicích máme pákové kávovary, káva musí být kvalitní a personál proškolený, a nebojím se říct, že mnozí pokladní jsou dnes i skvělými baristy,“ směje se Čapský.

Jak se dál bude měnit byznys kolem čerpacích stanic? Jak moc Shell naslouchal svým zaměstnancům v Česku, když v tuzemsku testoval koncept Shell Café? A jaké další změny pro tento byznys přinese nástup elektromobility? Více se dozvíte v podcastu.