Obytňák, ve kterém na lyžovačce mrznout nebudete, si vozí ústřední topení

Doby, kdy karavanistická sezona končila s podzimním ochlazením, jsou pryč. Část karavanistů jen vymění kola za lyže a jezdí dál. Vlekaři na západ od našich hranic na to přišli už dávno, a tak bývají karavanová stání přímo na parkovištích u lanovek.

Jenže takové zimní kempování představuje technickou výzvu pro stavitele obytných aut. Otázka zní: Jak domov na kolečkách v mrazivé alpské noci vytopit? Drtivá většina obytňáků skrývá uvnitř plynové horkovzdušné topení spojené s ohřevem teplé vody. Vzduchovody horký vzduch rozvádí po celém autě.

Eura Mobil PRS 720 QF v číslech délka / šířka / výška (cm): 757 / 232 / 300

výška interiéru (cm): 197

motorizace: Fiat 2,2 MJet, 140 koní

typ podvozku: Fiat

pohotovostní hmotnost (kg): 2995

doložnost (kg): 505

max. hmotnost (kg): 3500

počet míst na jízdu: 4

počet míst na spaní: 4

vytápění: teplovodní Alde

cena testovaného vozu: 2 513 369 Kč včetně DPH

Výdechy bývají co nejníže u podlahy, protože jak si všimli už bratři Montgolfierové, horký vzduch stoupá sakra rychle vzhůru. Výsledný efekt je, že pod stropem obytňáku panují tropy, kdežto do nohou jeho obyvatele se od podlahy stále zakusuje chlad. Můžete si natáhnout druhé ponožky a nazout teplou domácí obuv. Nebo se poohlédnout po jiném technickém řešení.

Tvůrci obytných aut jej mají: zabudují do vozu dvojitou podlahu, v ideálním případě s vyhřívaným meziprostorem, který chlad od podlahy eliminuje.

A pak je tu level ústřední topení. Přesně tuto vychytávku má na palubě testovaná Eura Mobil řady Profila. V principu je to stejné řešení, jaké zná většina lidí ze svého obydlí, ale tady jej konstruktéři vmáčkli do obytného auta. Pod podlahou vozu, kolem stěn, ale i v garáži jsou rozvody teplé vody a topná tělesa. Radiátory se skrývají třeba i v soklu otočných kapitánských sedaček.

Při zimním kempování se tak od teplé podlahy rovnoměrně vyhřívá celý interiér vozu a podél stěn vzniká neviditelná tepelná stěna. O ohřev topného média i o přípravu horké vody na mytí či sprchování se stará „kotel“. Výrobcem tohoto systému je švédská společnost Alde. Kdo zná skandinávskou vášeň pro zimní kempování, toho rodný list teplovodního topení pro karavaning ve Švédsku nepřekvapí.

Eura Mobil PRS 720 QF se sezením proti sobě, které je v podlední době populární.

Koupelna z butikového hotelu

Testovaný vůz umožňuje spaní čtyřem cestujícím. Jedna dvojice složí hlavu v ložnici, která se od zbytku vozu dá oddělit dveřmi. Velká king size bed (190 × 147 cm) je hydraulicky nastavitelná. Systém je na lidský pohon (točíte klikou) a nastavuje se z garáže. Když uvnitř ní potřebujete převést kola, postel putuje nahoru, když převážený náklad není tak vysoký a posádka chce víc místa nad hlavou, může se postel spustit dolů.

Pro druhou dvojici je určeno spouštěcí lůžko nad sedací soupravou (rozměry: 193 × 140), což je prvek stojící za prodejním úspěchem polointegrovaných vozů, které sesadily z trůnu vládců rodinných obytňáků alkovny. „Díky spouštěcímu lůžku se polointegrovaná auta stala dostatečně prostornými i pro čtyřčlenné rodiny, které dosud musely volit buď drahé integrované modely, nebo častěji alkovny, avšak se všemi jejich neduhy. Tedy s vyšší spotřebou a horšími jízdními vlastnostmi, které způsobuje především jejich výška,“ vysvětluje znalec obytných aut Jan Bordovský ze specializovaného serveru Camperlife.cz.

Rozvržení prostoru je konzervativní: mezi salonem se sezením “tváří v tvář” a ložnicí je kuchyňský kout s tříplotýnkovým vařičem a objemnou lednicí (142 l). Následuje hygienická sekce: vlevo po směru jízdy je kabinka s chemickým WC s umyvadlem, vpravo pak sprcha. Jestli něco v interiéru není konzervativní, tak je to právě sprchový kout. Tady si designéři pohráli s nasvícením stylem, který by člověk u zavedené německé značky nečekal. Kombinace černého obkladového materiálu a barevné hry LED světel je podmanivá a nemusel by se za ni stydět ani lecjaký kamenný hotel.

Eura Mobil PRS 720 QF s vyladěným řešením odděleného sprchového koutu.

Fiat, který šoféra rozmazlí

Technickým základem je Fiat Ducato, dříve nekorunovaný král obytných aut. Testovaný vůz šoféra rozmazlí novým digitálním kokpitem a doplňkovou výbavou, kam patří mimo jiné automatická klimatizace v kabině, kůži obšitý volant i hlavice řadicí páky. Nechyběla ani couvací kamera, která je u takto rozměrného vozu prakticky nezbytností.

Pod kapotou pracoval fiatí naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru. Motor byl naladěný na 140 koní a poháněl pomocí automatické převodovky, která se italským konstruktérům povedla, přední nápravu. I u obytných aut platí přímá úměra, která se prosadila na automobilovém trhu: čím dražší vůz, tím větší zastoupení automatů.

„Obliba automatických převodovek roste, každý rok se poměr v jejich prospěch zvyšuje. Lidé jsou na ně zvyklí z osobních vozů, pak mají zájem mít stejnou převodovku i ve svém obytném voze,“ vysvětluje Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava, podle kterého se trend sune k automatu jako standardní výbavě. Alespoň tedy u luxusnějších modelů.

Z karavanistického hlediska je klíčové jedno číslo: 505 kilogramů. Tak vysokou doložnost prodejce uvádí u testovaného vozu. To se u obytňáku s celkovou délkou sedm a půl metru, a navíc obtěžkaným systémem teplovodního topení, jeví jako špičkový údaj.

Eura Mobil Profila RS 720 QF je plnotučný polointegrovaný obytný automobil, se kterým se čtyřčlenná rodina nemusí bát ani na výpravu za polární září do severní Skandinávie.

Eura Mobil PRS 720 QF celkový pohled na polointegrovaný obytňák od německého výrobce.