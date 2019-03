Maximálně utajený projekt CX-30: z Mazdy 3 je SUV

Je to velká, v dnešním digitálním světě přímo unikátní událost. Mazda se rozhodla na ženevském autosalonu představit zcela nový model – a přesně tak učinila. Světové premiéře SUV CX-30 předcházelo jen prosté oznámení, že se chystá premiéra něčeho nového. Jinak zůstalo vše do poslední chvíle utajeno: jméno nového auta, jeho fotky i technické detaily. V dnešní době to jde považovat za malý zázrak.



A tak Akirovi Marumotovi, nejvyššímu šéfovi Mazdy, připadla unikátní čest odhalit vůz, který v podstatě nikdo kromě zaměstnanců automobilky předtím neviděl. Jeho design není žádným překvapením, vychází z hatchbacku 3 a SUV CX-5 – nejnovějších modelů v nabídce Mazdy. Podstatné ale je, že vše spolu hezky hraje: CX-30 je dynamická a zároveň elegantní. Ostré hrany a pečlivě tvarované plochy, na nichž si designéři Mazdy zakládají, zde doplňují mimořádně masivní lemy karoserie. To aby bylo jasno, že tento vůz chce patřit mezi SUV.

Interiér rozvíjí to, co bylo poprvé k vidění v Mazdě 3. Kvalitní materiály, precizní design a minimalismus spojený se sportovním uspořádáním kokpitu snesou srovnání s produkty prémiových značek. Mazda si také dobře pohlídala, aby CX-30 nabídla dostatek odkládacích prostorů. To bylo slabým místem například v předchozí Mazdě 3 před modernizací.

Sportovnímu pojetí interiéru odpovídá i nízký posaz. Všechny ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěné kolem řidiče, v jeho zorném poli pak ve vyšších výbavách promítá důležité údaje na čelní sklo tzv. head-up displej. Na zadních sedadlech je dostatek místa pro nohy a za nimi ještě zbývá prostor pro 420 litrů zavazadel.

Nejlepší způsob, jak shrnout charakter nové CX-30, je: zvýšená, praktičtější a drsněji vypadající obdoba Mazdy 3 hatchback. To ostatně potvrzují základní míry, s výškou 1,54 metru je CX-30 o celých deset centimetrů vyšší, výška i rozvor naopak za hatchbackem o pár centimetrů zaostávají.

Čtyřkolka bude, diesel jakbysmet

Výčet technických údajů zatím začíná jen pár základními čísly. Mazda ale potvrdila nasazení benzinových motorů, nového turbodieselu i revolučního motoru Skyactiv-X. Všechny benzinové motory budou standardně vybaveny 24V mild-hybridním systémem M-Hybrid.

Bližší podrobnosti zatím automobilka nezveřejnila, z daného výčtu se ale dá odhadnout, že nabídka bude stejná, nebo velmi podobná nové Mazdě 3. Ta se vyrábí s benzinovým dvoulitrem (90 kW, 213 Nm), naftovou osmnáctistovkou (85 kW, 270 Nm) a chystá se již zmíněný Skyactiv-X, který volitelně nabídne i pohon všech kol. Na výběr také bude mezi šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou.

Na bližší technické detaily si ještě musíme počkat, ale ne dlouho. Zahájení prodeje je naplánováno už na letošní léto. Základní cena se dá očekávat mezi modely CX-3 a CX-5, tedy někde okolo 560 tisíc korun.