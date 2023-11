Výhrůžky, skrývání, policejní ochrana. Židé už se ve Švédsku necítí bezpečně

„Mám strach, že někdo ublíží mně osobně nebo mé rodině,“ obává se Mira Kelberová, předsedkyně Židovské mládeže v Malmö. Podle ní se situace ve městě výrazně zhoršila po 7. říjnu, kdy Hamás napadl Izrael. Antisemitismus velmi narostl.

Švédská stanice SVT uvádí, že Malmö bylo v průběhu let spojováno s protižidovskými názory, ale díky mnoha projektům byla situace lepší. Nyní existují obavy, že veškeré úsilí vezme zasvé.

Podle Kelberové je legitimní Izrael kritizovat. „Sama to dělám taky,“ říká. Dodává ale, že propalestinští demonstranti nesmí tento odpor přenášet na švédské Židy. Děsí ji možnost, že by kritici Izraele vtrhli do synagog.

I další švédští Židé uvádí, že se v zemi necítí bezpečně. Jeden Izraelec, který nyní žije ve Švédsku, řekl izraelskému listu Haarec, že radši minulý pátek zavřel svůj obchod, protože se obával, že nedokáže zajistit bezpečnost pro sebe ani své zákazníky. Jiný Izraelec uvedl, že se stal terčem násilí ve stockholmském metru poté, co mluvil hebrejsky do telefonu.

Židovská matka jednoho muže z jižní části Švédska obdržela sedm telefonátů od cizího čísla. „Víme, kde žijete. Měl byste se za sebou dívat, když odcházíte z domu,“ znělo z telefonu. Policie uvedla, že nemůže nic dělat, protože číslo je neznámé.

Skrývání identity

Židovská kongregace v Göteborgu doporučila podle veřejnoprávní stanice Sveriges Radio svým členům, ať raději nemluví na veřejnosti hebrejsky a nenosí Davidovu hvězdu a jiné symboly židovství. O těchto doporučeních se zmiňuje i Kelberová.

Neprojevovat svou identitu radili i rodiče svým dětem, které šli do židovské Hilelovy židovské školy v Stockholmu 13. října, kdy Hamás vyhlásil „den hněvu“ a vyzval k útokům proti Izraelcům a židovské komunitě. Někteří rodiče raději nechali své potomky doma z obavy o jejich bezpečí. Postěžovali, že stát neudělal příliš pro jejich ochranu.

Ve školách se podle svědků množí případy, kdy židovští žáci čelí nenávisti. Podle jedné matky například mladá dívka křičela na jejího šestnáctiletého syna ve škole v Göteborgu „Povraždit, znásilnit a umučit všechny Židy.“

Švédská vláda vyjádřila Izraeli podporu, na posílení bezpečnostních opatření poslala švédské Židovské ústřední radě 10 milionů švédských korun. „Národní a místní orgány, stejně jako školy, musí dát jasně najevo, že nenávist a hrozby vůči Židům jsou nepřijatelné,“ prohlásil při návštěvě Malmö premiér Ulf Kristersson. Police a další bezpečnostní služby dělají vše pro to, aby zajistily bezpečí židovské komunity.

Islamistická hrozba

Tu silně znepokojily propalestinské demonstrace ve švédských městech, na kterých se oslavovaly činy Hamásu. Podle listu Haarec některé demonstrace pořádaly radikální islamistické organizace jako Hizb ut-Tahrir, která usiluje o zřízení světového chalífátu. Zmiňuje také, že žádná muslimská organizace, včetně těch, které spolupracovaly s židovskými institucemi, neodsoudila útoky Hamásu.

List též podotýká, že někteří členové palestinské komunity byli pro extremismus vypuzeni z Německa. Švédské bezpečnostní služby v roce 2017 odhadovaly, že v zemi je přítomno 2 000 džihádistů s potenciálem k násilné aktivitě.

Demonstrací na podporu Palestiny se zúčastnily i neonacistické či marxistické skupiny, které vyzývají k odporu proti „sionistům“. Jako v jiných státech, i ve Švédsku má Palestina podporu části levice, která kritizuje izraelské údery na Hamásem kontrolované palestinské Pásmo Gazy, aniž by zmiňovala činy Hamásu. Za „osvobození Gazy“ se postavila nejznámější ekologická aktivistka původem ze Švédska Greta Thunbergová.