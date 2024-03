Barbarství nekončí: ženské obřízky přibývají, postižených žije na 230 milionů

Na světě žije víc než 230 milionů žen a dívek s bolestivou zkušeností z ženské obřízky. Uvádí to nejnovější data agentury UNICEF. Od posledního průzkumu v roce 2016 tento počet stoupl o třicet milionů – a to navzdory tomu, že UNICEF si předsevzala tuto barbarskou a ze zdravotního hlediska nesmyslnou praxi do roku 2030 zcela vymýtit.