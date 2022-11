Americká lékařka vrací obřezaným ženám v Keni sebevědomí i pocit ženskosti

Šedesátce žen, které v dětství podstoupily ženskou obřízku, zrekonstruovala americká lékařka Marci Bowersová během humanitární mise v Keni klitoris, a navrátila jim tak dávno ztracenou sebedůvěru.

„Cítila jsem se prostě neúplná,“ řekla jedna z pacientek, devětatřicetiletá policistka z Nairobi. „To, co si jiné dívky užívají, já vůbec neznám. Opravdu mi to sráží sebevědomí. Takže když se naskytla příležitost, rozhodla jsem se ji využít. Možná se budu cítit kompletní a možná mi bude dopřáno to, co druhým,“ vysvětluje.

Celoživotní utrpení a zlomená psychika

Ženská obřízka, tedy částečné či úplné odstranění vnějšího genitálu včetně viditelné části klitorisu, se praktikuje ve zhruba 30 zemích v Africe, na Blízkém východě a v Asii a ženy ji postupují nejčastěji už jako děti.

V Keni je sice nelegální, nicméně se týká 21 % žen mezi 15 a 49 lety, udává Populační fond Spojených národů. Krutá a nebezpečná tradice vychází ze společenských konvencí a kulturních představ o ženskosti a sexualitě a ubližuje dívkám v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Některé na její následky umírají a všechny trpí celoživotními následky jako jsou vaginální a močové infekce, sexuální potíže, komplikované porody a psychické následky.

Rekonstruktivní operaci ženám provedla americká chirurgyně Marci Bowersová během své týdenní listopadové návštěvy v Nairobi organizované neziskovou organizací Clitoraid.

Lékařka takto pomohla už stovkám jiných žen, a to při svých předchozích návštěvách země v letech 2017 a 2019 a je v této oblasti průkopnicí. „Znova a znovu slýcháme, jak jim to změnilo život, vrátilo jim to pocit ženskosti,“ vysvětluje.

Jako ochutnat jablko

Klitoris je zhruba 11 centimetrů dlouhý orgán a většina z něj je skryta uvnitř těla. Při ženské obřízce se obvykle odstraňuje jeho vrcholek. Bowersová během operace vyvede část orgánu zevnitř na povrch tak, aby ho žena mohla cítit.

„Je to, jako kdybyste slepému vrátili zrak nebo člověku, který nikdy nepoznal, jak chutná jablko, chuť. Tak velká je to věc,“ dodává lékařka. Ta během svého pobytu v Keni školila lékaře a sestry a Nairobská univerzita spouští program pro mediky na pomoc přeživším ženské obřízky jako příslib budoucnosti, kdy se obdobné operace dostane každé potřebné ženě.

Joycelyn Mwangi, keňská aktivistka, která se zaměřuje na práci s komunitami a prevenci ženské obřízky skrze vzdělávání, říká, že operace může pomoci jednotlivým ženám, vymýcení této barbarské praxe však vyžaduje mnohem více. Konkrétně jde o změnu „na kulturní a komunitní úrovni“.

Opravdová žena? Právě naopak

Jiná pacientka na klinice v Nairobi řekla, že kdyby to bylo na ní, žádná dívka nikde na světě by ženskou obřízku nepodstoupila, „protože je to opravdu ničí.“ „Bylo mi devět a vůbec jsem netušila, co se děje,“ vzpomíná na den, kdy ve své rodné vesnici procedurou prošla.

Krvácela několik dní a měla strach, že zemře. „Řekli mi, že mi udělají něco, abych byla opravdovou ženou. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak. Život mi to změnilo, ale ne tak, jak bych si přála. Proto jsem se rozhodla podstoupit tuto operaci,“ dodává žena, která dnes žije v Nairobi.