Desítky koček v Polsku se nakazily ptačí chřipkou, uhynuly, nebo je museli utratit

WHO uvádí, že do 11. července laboratoře prověřily vzorky od 46 koček a jednoho karakala, přičemž podtyp viru chřipky H5N1 se potvrdil u 29 z nich. Čtrnáct z nich veterináři utratili, dalších jedenáct uhynulo, poslední úhyn je hlášený ze 30. června. Jak se kočky nakazily, není jasné.

Podle WHO se v minulosti ojedinělé případy ptačí chřipky u koček vyskytly, tentokrát je to ale poprvé, co jich je tak mnoho z tolika oblastí v jedné zemi. Pozitivní případy se objevily ve většině vojvodství.

WHO riziko přenosu na člověka považuje v případě Polska pro většinu lidí za nízké, pro chovatele koček a lidi, kteří v rámci svého zaměstnání přijdou do styku s virem H5N1, je toto nebezpečí nízké až mírné.

Agentura AP píše, že od roku 2020 WHO eviduje něco přes deset případů, kdy se lidé nakazili podtypem viru chřipky H5N1. Nicméně vědci se obávají, že kvůli tomu, že u zvířat, která jsou v kontaktu s člověkem, případů nákazy přibývá, mohla by nemoc zmutovat a způsobit mezi lidmi další pandemii.

Před rozšířením covidu-19 se mnoho odborníků domnívalo, že právě ptačí chřipka typu H5N1 způsobí příští pandemii. Od roku 2003 ale onemocnělo méně než 900 lidí a infekce se nedokáže snadno šířit mezi lidmi.

Minulý týden WHO a její partneři upozornili, že je neobvyklé, jak přibývá savců nakažených podtypem H5N1. Od začátku letošního roku o takových případech informovaly úřady v deseti zemích. Ve Španělsku šlo o norky chované na farmě, ve Spojených státech to byli tuleni a v Peru a Chile lachtani.