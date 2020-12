USA podcenily situaci. Na další dodávky vakcíny od Pfizeru budou muset čekat

Dobré výsledky testů vzbudily o vakcínu vyvíjenou americkou společností Pfizer ve spolupráci s německou biotechnologickou firmou BioNTech značný zájem. Velká Británie už jí začala očkovat britské občany, objednala si 40 milionů dávek. EU jako celek uzavřela s farmaceutickým konglomerátem dohodu o dodávkách 300 milionů dávek.

Kapacity společností vyrábějících vakcíny jsou limitované. Kdo očkovací látku dříve objedná, ten ji dříve dostane. Ostatní budou muset čekat, až na ně dojde řada. V ostrém konkurenčním boji chudší státy tahají zřetelně za kratší konec. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto vyzvala k mezinárodní solidaritě a varovala před „vakcinačním nacionalismem“.



Důsledky „vakcinačního nacionalismu“ však mohou na vlastní kůži pocítit i tak bohaté země jako USA. List The New York Times s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním mezi americkou vládou a společnosti Pfizer tvrdí, že pokud by USA chtěly dodávky nad rámec dohodnutých sto milionů dávek vakcíny, mohou s nimi počítat nejdříve v červnu.



Během léta přitom společnost navrhla, že USA si u ní mohou předběžně zamluvit dalších sto milionů dávek vakcíny. Trumpova administrativa ale neměla zájem.

Nedostatek vakcín může zkomplikovat hladký průběh ambiciózní operace Warp Speed, jejímž cílem je umožnit Američanům očkování v co nejkratší době. Odborný šéf projektu Moncef Slaoui uvedl, že pokud by Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil mimořádné nasazení vakcíny od Pfizeru, látka by se ihned mohla začít distribuovat. Poradní výbor FDA pro vakcíny by se měl sejít 10. prosince.

Právě neschválení neozkoušené vakcíny FDA zřejmě bylo důvodem, proč Trumpova administrativa nechtěla takříkajíc „kupovat zajíce v pytli“. „Kdokoliv, kdy by nám chtěl prodat v červenci a srpnu bez potvrzení (FDA) stovky nebo miliony dávek (vakcíny), ten neměl šanci dostat vládní peníze,“ vysvětlil jeden vysoce postavený funkcionář.

Pfizer nechtěl ohledně vyjednávání potvrdit žádné informace. Uvedl, že další dodávky nad rámec dohodnutých sta milionů jsou předmětem separátních rozhovorů o budoucí možné dohodě.

„Jsme si jisti, že budeme mít 100 milionů dávek vakcíny od Pfizeru, jak je schváleno v našem kontraktu. Mimo to, máme pět dalších kandidátů na vakcínu, včetně sto milionů dávek od Moderny,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb k tomu, zda USA otázku zásobování vakcínou nepodcenily.

Amerika na prvním místě

Trump se podle stanice Fox News chystá podepsat exekutivní příkaz, který by zajistil v duchu politiky „Amerika na prvním místě“ vakcíny primárně Američanům. Až následně by USA umožnily získat americké vakcíny dalším státům.

Podle listu The Washington Post není jisté, zda je příkaz reakcí na kauzu Pfizer nebo jestli může zabránit americké vakcinační společnosti v plnění zákonných smluv s jinými zeměmi. Podle listu The New York Times je příkaz ve skutečnosti „bezzubý“ a americké zásoby vakcín nezvýší.

Trump propaguje rychlý vývoj amerických vakcín jako svůj politický úspěch. Společnosti Pfizer vyčetl, že výsledky studie o účinnosti vakcíny zveřejnila až po amerických volbách a tím mu znemožnila si přisvojit „vakcínové vítězství“.

Americká vláda nicméně do vývoje vakcíny Pfizeru nepřispěla, na rozdíl od německé vlády. USA proto mají proto odlišné druhy smluv a menší dohled nad rozhodnutími Pfizeru, než je tomu u těch společností, které přímo financovaly.