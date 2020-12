Některé zdravotnice tu covidové vakcíně nevěří, říká česká sestra v USA

Jak vypadá zdravotní situace v USA?

Zdravotní situace v USA je kritická. S rapidním nárůstem počtu nemocných s covidem-19 se opětovně řeší problémy, které byly zjevné během první a druhé pandemické vlny – nedostatek ochranných pomůcek, nedostatek personálu, nedostatek nemocničních lůžek a ventilátorů, nedostatek testovacích materiálů. Mnoho nemocnic je na pokraji kolapsu a řeší etické otázky typu, kterým pacientům poskytnout péči a které nechat umřít. Zjevně jsme se nepoučili. Američtí vědci varovali před tuhou zimou, ale tohle asi nikdo nečekal.

Texas je druhý americký stát, který má víc jak milion případů nákazy. Co dělá špatně?

Protikoronavirová opatření jsou nepopulární a politizována. Guvernér Greg Abott je politickým stoupencem prezidenta Trumpa a přístup k opatřením má podobný. Když došlo ke zhoršení situace v Texasu a starosta Houstonu vydal nařízení o nošení roušek, Abbott tento mandát nejprve zrušil. Tvrdil, ze starostové měst nemají právní moc, aby takové nařízení vydali. Po pár týdnech byl nucen své stanovisko změnit. Každé zpoždění opatření vede ke zbytečné ztrátě lidských životů.

V Houstonu musíte mít roušku uvnitř veřejných budov. Většina lidí toto pravidlo dodržuje, ale samotná rouška člověka od nákazy neochrání, pokud například obědvá v restauraci plné lidí, což je tady běžné. Pravidla ustanovena jsou, ale jejich dodržování se tady nekontroluje.

Situace se momentálně zhoršuje i v Houstonu, ale epicentrem bylo v posledních dvou týdnech El Paso. Kdo ví, s čím se budeme potýkat dva týdny po Díkůvzdání. Mám z toho docela hrůzu.

Co si Američané myslí o očkováních a vakcínách? Chystáte se sama očkovat?

Očkovat se určitě nechám. Minulý týden jsme dostali e-mail od našeho pana ředitele, ze naše nemocnice bude jednou z těch, které obdrží první zásilku vakcín k distribuci zaměstnancům. Jedná se o vakcínu od Pfizeru. Nemocnice ji bude mít skladem k okamžitému použití v den, kdy Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválí její nouzové užívání. To by mělo být někdy v první polovině prosince.

Názory na očkování tady slyším různé i mezi zdravotníky. Většina mých spolupracovnic říká, ze si pár měsíců počká. Rychlost, s jakou tato vakcína byla vyvinuta, je jim podezřelá. Ten samý názor sdílí i americká veřejnost. Osobně doufám, ze tragédie, která se nám právě v tomto okamžiku odehrává přímo před očima, bude lidi motivovat k tomu, aby se nechali naočkovat.

Pfizer pořádá nábor na testovaní vakcíny mezi mladistvými (12-17 let). Mluvila jsem o tom se svou dcerou, která by se výzkumu ráda zúčastnila.

Setkáváte se v práci s lidmi, kteří nenosí roušky? Jedná se o rozšířený problém?

V práci se s lidmi, kteří odmítají nosit roušky, moc nesetkávám a to hlavně kvůli tomu, že jim je zakázán vstup do budovy nemocnice. Je zajímavé, že americká veřejnost o mandátu covidových opatření neustále debatuje, ale v nemocnicích nosí roušky všichni. Jak zaměstnanci, tak i pacienti. Příležitostně zaslechnu nějakou stížnost. Pokud ale jsem v pokoji pacientky a požádám ji o to, aby si nasadila roušku, tak vždy poslechne.

V čem se liší práce zdravotní sestry u nás a v USA? Jak se dívají Američané na zdravotní sestry, důvěřují jim?

Moje sestra je zaměstnána ve Fakultní nemocnici v Brně v Bohunicich jako zdravotní sestra a tak o pracovních zážitcích a podmínkách pravidelně debatujeme. Mam pocit, ze zdravotní sestry v USA mají více autonomie, obzvláště co se týče porodnictví. Docela často se mi stávalo, že pokud porod probíhal bez problémů, tak se lékař ukázal až v závěrečné fázi. Lékaři a zdravotní sestry spolu komunikují jako rovný s rovným.

Povinné přesčasy tady neexistují. Je to protizákonné. To mi sestra závidí. Finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody po pár letech praxe jsou tu taky nesrovnatelné. Jako v ostatních zemích světa je tu zdravotních sester nedostatek a zaměstnavatelé se o ně přetahují.



Američané si zdravotních sester velmi váží. Podle průzkumů veřejného mínění je tady profese zdravotní sestry jedou z nejdůvěryhodnějších.

Jak zvládají těhotné ženy fyzicky i psychicky covid-19? Jaký je u nich průběh nemoci?

Těhotné ženy jsou zařazeny do skupiny zvýšeného rizika komplikaci. Průběh nemoci se dá těžko předpokládat a proto je tak nebezpečná. Některé pacientky jsou asymptomatické a některé vyžadují doplňkový kyslík. Pouze malé procento těhotných žen s koronavirovou infekcí má průběh tak těžký, že vyžadují mechanickou ventilační podporu.

Ivana Carbera Ivana Cabrera Narodila se v Česku. V roce 2001 odjela do Ameriky jako au-pair. Získala studentské vízum a vystudovala vyšší odbornou školu na San Jacinto College, obor zdravotní sestra. Její manžel je Američan. Dvanáct let pracovala na porodním oddělení, poslední rok je na pohotovosti v Houstonském zdravotnickém centru.

Psychicky je to složitější. Diagnóza koronaviru je psychicky náročná pro ženy, které mají strach nejenom o vlastní zdraví, ale i o zdraví svého ještě nenarozeného dítěte. A ještě k tomu jsou izolované od světa. Zatím můžeme pouze spekulovat o tom, jestli koronavirová infekce během těhotenství poznamená příští generaci dětí.



Jaká přijímáte opatření v případě nakažené pacientky?

Na pohotovosti nikdy nevíte, kdo má covid-19 a kdo ne. Naším oddělením za směnu projde hodně lidí. Standardním opatřením je zdravotnická rouška, ochranný štít a nebo brýle, ochranná zdravotnická zástěra a rukavice pro styk s každou pacientkou. Pokud přijde pacientka s podezřením na covid, přidá se k tomuto standardnímu vybavení ještě respirátor a ochranná operační čepice.

Setkala jste se s případem nakažených novorozenců? Jak jste to řešili?

Protože momentálně pracuji na porodní a gynekologické pohotovosti, s novorozenci do styku nepřijdu. Jak často se vyskytne infekce u novorozenců a jak se to řeší, to do detailu opravdu nevím. Když pandemie vypukla, tak se novorozenci od pozitivních matek oddělovali. Dnes už to tak není. Záleží to na situaci.

Jak hodnotíte úsilí dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa zvládnout epidemii?

Fanouškem prezidenta Trumpa nejsem. Rozhodně si zaslouží pochvalu za operaci Warp Speed (ambiciózní společný podnik americké administrativy a soukromého sektoru, který usiluje o co nejrychlejší vývoj a distribuci vakcíny na koronavirus, pozn. red.), která umožnila rychlé vyvinutí vakcíny. Tim jeho zásluha ale končí. Pandemii vždycky zlehčoval, rouškám a omezením se vysmíval. Když onemocněl, tak jsem doufala, že změní kurz, ale to se bohužel nestalo. Byla mu poskytnuta špičková zdravotnická péče, kterou si zbytek národa nemůže dovolit. Od té doby, co prohrál volby, se o pandemii vůbec nevyjadřuje. Během summitu G20 šel hrát golf. K tomu není co dodat.

Myslíte si, že protikoronavirová reakce nastupujícího prezidenta Joe Bidena bude lepší?

Bidenova protikoronovirová reakce je zjevná už teď a to ještě oficiálně prezidentské křeslo nepřevzal. Biden vede osobním příkladem. Jeho nový tým covid-19 poradců je složený z vědců a odborníků, ne politiků. Doufám, že doktor Anthony Fauci (přední americký epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu, v českých médiích často přezdívaný „americký Prymula“, pozn. red.) , který je tu národní legendou, se také k týmu připojí, jakmile to politické klima dovolí. Biden jde do situace, která je v mnoha aspektech kritická . Nebude to mít jednoduché.



Jakou roli podle Vás hrála koronavirová epidemie v amerických volbách?

Koronavirová epidemie roli hrála, ale ne v takové míře, v jaké jsem očekávala. Jako zdravotník, jsem v tomto ohledu neobjektivní. Péče o pacientky, které mají covid, je fyzicky a psychicky velmi náročná. A to ani nepracuji na jednotce intenzivní péče. Pracovní stres si nosím domů k dětem. Proto je pro mě obtížné pochopit, ze pandemie měla na americké volby relativně malý vliv. Možná, že by tomu dnes bylo jinak, když je situace téměř katastrofická.

Jsou Američané politicky a kulturně skutečně tak rozdělení, jak se často píše v médiích?

Kupodivu si myslím, ze nejsou. Osobně znám dost lidí, kteří volili Trumpa a žádný z nich není tak radikální jako účastníci Trumpových propagandistických sletů. Například můj tchán. Američani se v běžném styku o politice nebaví. Musí vás trochu blíže poznat, než se pustí do konverzace o politice. Setkala jsem se i s politickým hnutím „fialová“, což je směs modré (demokratická strana) a červené (republikánská strana) a reprezentuje střední cestu. Myslím si, ze obzvláště sociální sítě zviditelňují rozdíly, které v každodenním osobním styku zjevné nejsou.

Jak hodnotíte reakci Česka na koronavirovou krizi ve srovnání s USA, případně dalšími státy?

Na Česko jsem hrdá. Vím, že opatření, která česká vláda implementovala v březnu, byla pro Čechy traumatická, ale zachránila životy. Chápu, že se lidem do opětovné karantény nechtělo, když se situace teď na podzim vymkla z ruky, ale kolektivně to zvládli a výsledky jsou zjevné.

Celý svět si byl vědom vývoje situace v Číně, Itálii, Španělsku a přesto se celosvětové krizi nezabránilo. Nedostatek jednotného a kompetentního vedení v USA jak na národní, tak na státní úrovni, vede ke kolektivnímu selhání. Můj manžel Američan tvrdí, že celoplošná opatření jsou jednodušší v Česku, které má „pouhých“ deset milionů obyvatel. Já tvrdím, že když to zvládne Čína, která má přes miliardu obyvatel, proc ne i USA. Americký individualismus rozhodne situaci nepomáhá.