Sněmovna USA schválila peníze pro úřady, ale ne pro zeď. Trump hrozí vetem

Bílý dům nedlouho před hlasováním ale varoval, že poradci prezidenta Donalda Trumpa doporučili návrhy vetovat. Schválené texty totiž nepočítají s penězi, které chce Trump od Kongresu na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Kvůli sporu o těchto pět miliard dolarů (112 miliard korun), který demokraté striktně odmítají, již dva týdny nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu.

Zatímco jeden z návrhů zajišťuje finance pro většinu úřadů do zářijového konce fiskálního roku, druhý se týká pouze peněz pro klíčové ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které zajišťuje ochranu hranic. Pro něj demokraté navrhli financování pouze do 8. února s tím, že do té doby by se obě strany měly dohodnout na kompromisu týkajícím se peněz na zeď.

Republikáni, kteří ovládají Senát, aktivitu demokratů kritizovali jako „zbytečné hlasování, jež nezajišťuje prostředky k ochraně hranic“.

Páteční jednání představitelů Kongresu Spojených států s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o finančním sporu kvůli stavbě zdi na hranicích s Mexikem žádné řešení nepřineslo. Šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer po schůzce prohlásil, že Trump je připraven blokovat financování federálních úřadů měsíce i roky. Kongresoví předáci i Trump se nicméně dohodli, že budou o hledání východiska nadále debatovat.

Sněmovna zasedla od listopadu poprvé

Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek poprvé zasedla od loňských listopadových voleb. Po osmi letech ji opět ovládají demokraté. Do jejího čela poslanci zvolili demokratku Nancy Pelosiovou.

Její návrat média hodnotí jako historický, neboť je po více než 60 letech první, kdo předsednické křeslo ve sněmovně po návratu z opozice opět získal. Trump Pelosiové pogratuloval. Senát zůstal pod kontrolou republikánů.

„Je to opravdu, ale opravdu skvělý úspěch. Doufejme, že spolu budeme spolupracovat a že dokončíme řadu věcí,“ prohlásil Trump.

Osmasedmdesátiletá Pelosiová je zatím jedinou ženou, která vrcholný ústavní post předsedy Sněmovny zastávala, poprvé do něj byla zvolena v lednu 2007. Naposledy se vrátil do předsednického křesla po pauze v opozici demokrat Sam Rayburn, kterému se to podařilo hned dvakrát. Tento post zastával nejprve do roku 1947, poté znovu od roku 1949 do ledna 1953 a naposledy pak od ledna 1955 do listopadu 1961. V době, kdy byl Rayburn v opozici, sněmovně opakovaně předsedal republikán Joseph Martin.

Ne všichni demokraté ale nakonec Pelosiovou podpořili. Patnáct jich bylo proti. Republikáni proti Pelosiové postavili vůdce sněmovní menšiny Kevina McCarthyho, který obdržel 192 hlasů.



V listopadových volbách Američané vybírali nové složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a také 35 nových zákonodárců ze stočlenného Senátu. Demokraté získali ve sněmovně většinu 235 křesel, republikáni naopak svou kontrolu Senátu rozšířili na 53 mandátů.



Analytici nové rozložení sil v americkém zákonodárném sboru považují za komplikaci pro zbývající dva roky Trumpova mandátu. Jeho vláda bude nucena hledat kompromisy s demokraty.

Trump si prohlédl vzorky mexické zdi (březen 2018):