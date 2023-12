Bratři se pohádali, kdo dostal víc vánočních dárků. Jeden pak zastřelil sestru

„(Bratři) se hádali o tom, kdo dostal víc vánočních dárků, a hádka eskalovala,“ cituje místní zpravodajský portál Baynews9 šerifa okresu Pinellas County Boba Gualtieriho. Příbuzní se podle policie pokusili hádku zastavit a vyvést čtrnáctiletého mladíka ven z místnosti.

Jeho starší sestra ho následovala ze dveří a mladší bratr ji v tu chvíli střelil do hrudi. Druhý mladík, rovněž ozbrojený, svého mladšího bratra poté střelil do břicha. Mladší z teenagerů byl převezen do nemocnice k operaci. Média nezmiňují, že by byl v ohrožení života.

Vyšetřovatelé po přezkoumání případu rozhodnou, zda čtrnáctiletého chlapce obviní dle amerického trestního práva z vraždy prvního stupně jako dospělého. Jeho starší bratr byl obviněn z pokusu o vraždu a manipulace s důkazy na místě činu.

V domácnosti se střelnou zbraní žije podle letošního výzkumu Pew Research Center každý čtvrtý dospělý Američan. Vysoká četnost zbraní v domácnostech je příčinou stovek nechtěných incidentů ročně – nezisková organizace Everytown for Gun Safety eviduje 377 neúmyslných střeleb, při kterých střílelo dítě, s celkem 145 úmrtími a 247 zraněními.