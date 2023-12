Vražda rodiny na Boží hod. Zapomněl jsem si vzít léky, hájí se Francouz

Francouzská policie muže zadržela v úterý pro podezření, že zavraždil svou manželku a děti. Dětem bylo devět měsíců a čtyři, sedm a deset let. Policie jejich těla spolu s matčiným nalezla na Boží hod okolo 21:00 poté, co ji upozornili znepokojení příbuzní. Muž, instalatér, se od roku 2017 léčil s depresemi a psychotickým chováním a po zadržení podle státního zastupitelství uvedl, že slyšel hlasy, které mu říkaly, aby ublížil. O případu informoval list The Guardian.

Pětatřicetiletá matka původem z Haiti a její desetiletá a sedmiletá dcera dostaly „každá asi deset bodných ran“, které byly „způsobeny velmi násilně“, uvedl státní zástupce z Meaux Jean-Baptiste Bladier s odvoláním na výsledky středeční pitvy. Čtyřletý a devítiměsíční chlapec podle něj „zemřeli na udušení po utopení“.

Podezřelý řekl, že „nebyl schopen identifikovat příčinu svého činu“, uvedl státní zástupce, a že po vyvraždění rodiny nic necítil, kromě pocitu prázdnosti.

Podezřelý uvedl, že od roku 2019 užíval denně léky, ale 24. prosince si je nevzal, sdělil prokurátor. Přesné datum vraždy prokuratura nezveřejnila. Policie objevila těla v pondělí kolem deváté hodiny večer. Sousedé policii sdělili, že v noci z 24. na 25. prosince slyšeli křik.

Bladier médiím sdělil, že podezřelý muž v roce 2019 zaútočil na svou ženu a bodl ji nožem do lopatky. Kvůli duševnímu stavu byl však jeho případ odložen. Již o dva roky dříve začal být podle prokurátora monitorován kvůli psychotickým stavům.

Muž byl ve čtvrtek obviněn z úmyslného zabití s přitěžujícími okolnostmi a vzat do vazby, oznámil státní zástupce. Byl rovněž obviněn z pokusu o vraždu svého otce, dodal v prohlášení Bladier. Muž totiž při zadržení uvedl, že měl v úmyslu na něj před svým zatčením zaútočit.

Miloval své děti i ženu

Podezřelý byl zadržen v úterý ráno před domem svého otce, asi třicet kilometrů od Meaux. „Miloval své děti, miloval svou ženu,“ řekl stanici RMC otec podezřelého, který na přítomnost svého syna upozornil policii poté, co mu odmítl otevřít dveře. „Možná nevěděl, co dělá,“ naznačil.

„Je jedno, kolik lidí mi řekne, že je blázen, je mi to jedno, viním ho,“ řekla ale stanici jeho sestra. „Přitom jsem nikoho nemilovala víc než svého bratra. Vychovala jsem ho. Vyčítám mu, že vzal Béatrice život, zvlášť v těch podmínkách,“ dodala.

Béatrice popsala jako „silnou ženu, bojovnici, skutečnou lvici“, která stála při svém manželovi i poté, co ji v roce 2019 bodl do lopatky. Případ neskončil odsouzením, protože znalecký posudek potvrdil, že muž nebyl schopen ovládat své chování.

Manželé, kteří spolu byli 14 let a vzali se v říjnu 2023, se seznámili na lyceu. „Vždycky tu byla pro něj, bránila ho. Lepší ženu si nemohl najít. Starala se o bratrovy léky, o jeho lékařské prohlídky, o všechnu jeho administrativu,“ popsala.

Agentura AFP v souvislosti s případem poznamenává, že se ve Francii jedná o další ze série podobných případů, kdy muži zavraždili své děti. Koncem listopadu se 41letý muž, dříve souzený za domácí násilí, přiznal na policii, že v Alfortville na jihu Paříže zabil své tři dcery ve věku od čtyř do 11 let. Uvedl, že měl se svou bývalou partnerkou spory ohledně péče. V říjnu zabil četník z obce Vémars severně od Paříže své tři dcery a následně spáchal sebevraždu.

Ve Francii zemře žena v důsledku násilí každé tři dny, píše AFP. Loni 118 žen zabil manžel nebo bývalý partner, často v souvislosti s rozchodem. Celkem francouzská policie loni zaznamenala téměř čtvrt minilonu případů domácího násilí, převážně žen, což je o 15 procent víc, než v roce 2021. Nárůst organizace zabývající se domácím násilím spojují s tím, policie nyní bere nahlášené případy vážněji.