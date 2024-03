VIDEO: Muž na Ukrajině zaútočil sekerou na verbíře. Chtěl mladíka ušetřit vojny

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Záběry ukazují, jak vojenští náboráři zastavují místního obyvatele jedoucího na koni. Náhle se k nim přibližují dva muži v autě Lada Niva. Sráží jednoho z verbířů, jeden poté vystupuje z vozidla se sekerou. Pravděpodobně ve snaze bránit mladíka před vojnou útočník napadá verbíře a rozbíjí okna jejich auta. Později byli oba muži vzati do vazby.

Opustit Ukrajinu už dva roky nesmějí muži ve věku od 18 do 60 let, výjimku mají otcové tří a více dětí, opatrovníci zdravotně postižených, invalidé nebo pracovníci klíčových institucí. Do války byli dosud povoláváni muži starší 27 let, tato hranice se na konci roku posunula na 25 let.

Přesto zemi chybí zhruba půl milionu lidí, které ale nemá. Většina z nich stihla odejít za prací na Západ ještě dříve, než začala na Ukrajině platit mobilizace, jiným zase rozhodnutí o zproštění výkonu vojenské služby vydali za úplatek lékaři. Podle odhadů je v EU na 650 tisíc bojeschopných Ukrajinců.

Problémem Ukrajiny je, že evropské státy – včetně Česka – nemohou na Ukrajinu muže, kteří se skrývají před válkou, vydávat. Jsou vázány evropskou úmluvou z roku 1992.