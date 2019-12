Rok 2020 je tady. Jako první ho přívítali na ostrůvcích Samoa a Kiribati

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po obyvatelích Samoy a Vánočního ostrova (Kiribati), který je součástí tichomořské republiky Republiky Kiribati, nový rok přivítají na Chathamových ostrovech, které patří Novému Zélandu.

Ve 13:00 SEČ se přidají první Rusové a o další hodinu později také Austrálané. Ne všude však vychází půlnoc ve vztahu k SEČ na celou hodinu, například v Káthmándú začne první den nového roku v 19:15 a v Teheránu zase ve 21:30 SEČ.

Celkem bude přechod světa do roku 2020 trvat 26 hodin. Jako poslední do něj vstoupí dva neobydlené tichomořské atoly Bakerův a Howlandův ostrov, a to ve středu ve 13 hodin SEČ. V tu dobu už na Samoi bude 2. ledna.

Na madridském náměstí Puerta del Sol slavily v noci na úterý tisíce lidí Silvestra „nanečisto“, protože město jako už tradičně 24 hodin před příchodem nového roku testovalo tamní zvony, aby byly připraveny na silvestrovskou půlnoc. Napsala o tom agentura DPA.

Zvony na budově poštovního úřadu oznamují příchod nového roku pro statisíce slavících lidí v metropoli i u televizních obrazovek, která jejich odbíjení živě přenáší. Generální zkouška na silvestrovskou půlnoc je velice oblíbená a náměstí v centru Madridu bývá 30. prosince často zaplněné slavícími lidmi podobně jako o den později.

K vidění tak jsou láhve sektu, papírové kloboučky i vtipné kostýmy. Spousta lidí také předčasně vyzkouší jeden z nejpevnějších španělských novoročních zvyků, a to pojídání dvanácti kuliček hroznového vína během dvanácti úderů hodin o půlnoci, které má přinést štěstí v novém roce. Na předčasné oslavy v pondělí dohlížely stovky policistů.