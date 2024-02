Španělé o ruském zběhovi nevěděli, prokázat vraždu Moskvě bude těžké

Španělské tajné služby jsou přesvědčené, že za vraždou ruského zběha Maxima Kuzminova stojí Rusko. Píše to list El País. Podle úřadů však bude obtížné shromáždit důkazy, které by to prokázaly. Mladý muž loni ve vrtulníku Mi-8 přeletěl do neokupované části Ukrajiny. Minulý týden ho někdo zastřelil v letovisku Villajoyos na jihu Španělska.