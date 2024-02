Byl to Jidáš a zrádce, prohlásil otec ruského pilota zabitého ve Španělsku

„Samozřejmě, čekal jsem, že se mu to stane,“ řekl Sivajev ruskému prokremelskému telegramovému účtu Baza spojovanému s ruskými bezpečnostními složkami. „Zrádce je zrádce,“ dodal. Portál Politico uvádí, že nebyl schopen jeho otcovský vztah k zavražděnému nezávisle ověřit.

Podle Sivajeva se jeho syn „choval jako Jidáš“ a „žádná strana nemá ráda zrádce“. Vyjádřil lítost nad dvěma ruskými vojáky, kteří pilota doprovázeli. „A zároveň je mi velmi líto, že vyměnil strany za takové drobné a zradil svůj domov, svou vlast, své blízké,“ dodal.

Sivajev tvrdí, že svého syna viděl naposledy v roce 2013. Ten mu údajně řekl, že studuje na Západě a pracuje jako pilot.

Kuzminov přeletěl na území ovládané ukrajinskými silami s vrtulníkem Mi-8 loni v srpnu i s dalšími dvěma členy posádky, kteří vůbec netušili, co se děje. Podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky GUR Kyryla Budanova, se dvojice vojáků poté, co si uvědomila, kde přistáli, pokusila o útěk. Přišli při tom o život.

Letec kontaktoval GUR předem a se záměrem dezertovat se jí svěřil. Ta mu slíbila bezpečí, nové doklady a peněžní odměnu půl milionu dolarů. Kuzminov prohlásil, že jeho motivem byl nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu.

Pilot se poté přesunul do Španělska, kde podle údajů médií vedl dosti nezřízený život, protkaný častými rvačkami, požíváním drog a hlučnými radovánkami s prostitutkami. Kuzminovovo rozstřílené tělo objevil správce domu u garáží obytného komplexu La Cala na španělském pobřeží Costa Blanca, kde bydlí mnoho Rusů a Ukrajinců. Ukrajinská rozvědka jeho smrt potvrdila.

Podle španělského listu El País jsou španělské tajné služby přesvědčené, že za vraždou Kuzminova stojí Rusko. Podle úřadů však bude obtížné shromáždit důkazy, které by to prokázaly. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová přiznala, že vláda o Kuzminovově pobytu na jihu země nevěděla. Muž byl ve Španělsku pod falešným jménem.

Minulý rok byla o Kuzminovovi odvysílána reportáž. Podle ní ruské úřady nařídily jeho likvidaci. Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin označil Kuzminova za „zrádce a zločince“, který se „stal morální mrtvolou v okamžiku, kdy plánoval svůj špinavý a strašný zločin“.

Podle listu The New York Times Ukrajinci Rusa upozorňovali, že mu hrozí nebezpečí. On na jejich hrozby nedbal.