My Slované uděláme ze západní Evropy trávník, hrozil slovenský europoslanec

„Dnes všichni víme, že Rusko neporazíme. Přestaňme proto posílat zbraně na Ukrajinu. Přestaňme podporovat zabíjení Slovanů. Protože pokud nepřestanete, může se stát, že my Slované se spojíme, bratr s bratrem, a já věřím, že se jednou spojíme, a ze západní Evropy uděláme trávník.“

„Od Tater, Šumavy, až po La Manche, trávník,“ zopakoval, zatímco rovnou krajinu naznačil i gestem ruky. „A věřím, že to nikdo z nás nechce. Válka na Ukrajině je problém Spojených států amerických a jejich globálních zájmů. Evropská unie je jen vazalem Spojených států amerických. Začněme rokovat o míru, ale bez Američanů. Přestaňme se zabíjením lidí,“ pokračoval.

V tu chvíli na něj jeden z poslouchajících politiků zavolá „Panslavista!“, na což mu Radačovský odvětí: „Shut up! Shut up!“ Tedy anglicky „Držte hubu!“. Předtím až na závěrečné poděkování za pozornost hovořil slovensky. Za vulgární výkřik se později omluvil.

„Nebylo to z mé strany důstojné slovenského europoslance, a proto se za tento výrok omlouvám,“ napsal na svém facebookovém účtu. Za svými hrozbami o „trávníku“ si však zřejmě i nadále stojí, protože záznam svého výstupu zveřejnil tamtéž i s titulky.

Do Evropského parlamentu se dostal v roce 2019, kdy coby nestraník kandidoval za krajně pravicovou Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS). Krátce poté se však od kotlebovců distancoval, protože odmítl naplnit čestný slib europoslanců za LSNS, podle nějž měl polovinu svého europoslaneckého platu věnovat slovenským občanům v nouzi podle svého výběru.

Radačovský tehdy prohlásil, že mu to připadá nemorální a neetické a že straně nebude dělat reklamu. Naznačil také, že by jeho šek mohl někdo označit nevhodnými číslicemi, čímž odkázal na šéfa strany Mariana Kotlebu a jeho šeky s částkou 1 488 eur, které soud vyhodnotil jako sympatizování s extremismem. Kotleba za to dostal podmínečný trest.

Bývalý soudce Radačovský se na Slovensku zapsal do povědomí veřejnosti také tím, že rozhodl v neprospěch tehdejšího prezidenta Andreje Kisky v jeho sporu o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami a následně ho vyzval, aby rezignoval a odstěhoval se do USA nebo Izraele.

Minulý týden pak podle listu Sme oznámil, že se chce ucházet o post slovenského prezidenta. Volby budou 23. března a Radačovský do nich hodlá předložit patnáct podpisů poslanců. Prý ho ke kandidatuře vyzvalo předsednictvo strany Slovenský patriot, kterou od roku 2021 vede.

Se svými proruskými názory ostatně není na Slovensku jediný, opětovné sbližování s Kremlem a zastavení zbrojních dodávek pro Ukrajinu propaguje i současný premiér Robert Fico (Směr-SD). Otevřeně proruský je i jeho koaliční partner a šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. Předseda parlamentu Peter Pellegrini, který vede koaliční stranu Hlas-SD, zase v úterý přijal ruského velvyslance na Slovensku Igora Bratčikova.