Náhodných obětí střelby mezi Brity přibývá. Pomáhají tomu české škorpiony

„Měli jsme tu idioty, kteří pobíhali s pistolemi a brokovnicemi. Teď tu máme ty samé idioty, kteří tu pobíhají (se škorpiony) a to je děsivé,“ řekl listu Daily Mail Mark Kameen, zástupce šéfa policejního oddělení v Merseyside, kde působí až 120 gangů.

Třiadvacetiletý Connor Chapman loni deset minut před Štědrým dnem začal střílet do davu před liverpoolskou hospodou Lighthouse Inn. Kromě Ewardsové zranil i pět mužů.

Škorpion je produktem České zbrojovky v Uherském Brodě, která jich od 60. let minulého století vyrobila na 210 tisíc kusů. Jeho varianta se později vyráběla i v bývalé Jugoslávii. S kadencí až 750 ran za minutu a vysokou přesností střelby do 150 metrů je vhodnou zbraní pro boj v uzavřených prostorách. Britské gangy nakupují jejich vyřazené kusy v Evropě a v Británii je podomácku opět uvádějí do provozu.

Škorpiony byly oblíbenou zbraní také Irské republikánské armády (IRA), připomíná deník. Po Liverpoolu nyní podle domněnek policie koluje osm jejich kusů. Jeden se v nedávné době podařilo zabavit, ačkoliv se nejednalo o tutéž zbraň, která usmrtila Edwardsovou.