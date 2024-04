Idris Elba sní o chytrém městě v Africe, kde bude bydlet až milion lidí

„Původně jsme přemýšleli, jak bychom mohli přivést turisty na nejkrásnějších třicet kilometrů pláží,“ vypráví Elba s tím, že ho k myšlence přivedl jeho kamarád z dětství a vnuk jednoho ze sierraleonských prezidentů Siaka Stevens. Jak se však prý jejich úvahy prohlubovaly, z nápadu udělat z ostrova Sherbro turistický ráj se stalo něco mnohem většího.

Sierra Leone Hlavní město: Freetown Oficiální jazyk: angličtina Počet obyvatel: 8,9 milionu (odhad z roku 2023) Státní zřízení: prezidentská republika Prezident: Julius Maada Wonie Bio Rozloha: 71 740 km2

Teď plánují ekologicky udržitelné, „chytré“ místo budoucnosti. Nyní projekt zahrnuje i větrné elektrárny. Ty budou v Sieře Leone, kde má přístup k elektřině ani ne třetina populace, vůbec první. Postavit by je měla evropská společnost Octopus Energy Generation, uvádí BBC.

Stevens také podotkl, že si brzy uvědomil, jak málo je tato africká země připravená na luxusní resorty a „tento typ turismu“. Ostrov Sherbro je od pevniny vzdálený dvě hodiny cesty lodí, podotýká The Times.

„Je to sen, ale víte, já pracuji v továrně na sny,“ pokračuje herec, který se proslavil rolemi v seriálech Luther a The Wire – Špína Baltimoru nebo filmech Thor, Hora mezi námi či Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě. Diváci si jej mohou pamatovat i z americké verze seriálu Kancl.

Jednapadesátiletý Brit, jehož otec se narodil právě v Sieře Leone, nyní chce, aby veřejnost uvěřila tomu, že se jeho sen může stát skutečností, a měnit perspektivy. Mluví o soběstačnosti, ekonomice, která dokáže sebe samu nasytit a ještě má potenciál růst. „Velmi mi záleží na tom, abychom změnili úhel pohledu, jakým se na Afriku nahlíží... jako na model pomoci. Tato příležitost je zcela jiná,“ dodává.

Podle posledních dostupných dat z roku 2013 na ostrově zhruba dvakrát větším než Malta žije kolem třiceti tisíc lidí. Stevens avizuje, že Sherbro bude mít právní a ekonomickou autonomii na zbytku země, podobně jako Disneyworld na Floridě.

Výstavba začne kolem tamního nejdůležitějšího města Bonthe, do projektu však zahrnuje i zbytek ostrova s tím, že časem by mohl ubytovat až milion lidí. „Věříme, že Shebro Island City bude ekonomickým motorem pro naši zemi i naše sousedy,“ vyjádřil se dokonce i sierraleonský prezident Julius Maada Wonie Bio.

Elba nicméně trvá na tom, že charakter ostrova snad zůstane neporušen. „Je to krásná, zelená část světa a my toto nechceme nijak narušit,“ zdůrazňuje. Peníze na jeho město budoucnosti půjdou částečně z veřejných a částečně ze soukromých zdrojů.

Zda bude Elbova vize úspěšná, je zatím ve hvězdách, stejně jako u podobných projektů v Africe. Svou Wakandu už v Senegalu plánuje zpěvák Akon, v ugandské Kampale má zase pod taktovkou Malajsijců vzniknout ekologicky udržitelné satelitní město. Sám Elba však prý pochybuje, že jeho město vůbec začne někdy vydělávat. I přesto mu to za to stojí.

„Část mě chce vybudovat tento krásný domov důchodců pro mou mámu. Nikdy v životě jsem si nemyslel, že bych mohli vybudovat základ pro nové chytré město. Nemám na to kvalifikaci. Ale umím snít ve velkém,“ říká herec a vzpomíná i na svého otce.

Ten by mu prý nejspíš řekl, že jeho sny jsou až příliš velké. Ale byl by pyšný a měl by určitě několik rad, myslí si Elba. „Pokud do toho půjdeš, udělej to pořádně,“ byla by jedna z nich. „Udělej to dobře, celým svým srdcem, protože to je nejvíc, co můžeš udělat,“ byla by ta druhá.

