Čína chce na pláži ve Sieře Leone stavět přístav. Katastrofa, bojí se místní

Pláž nazvaná Black Johnson Beach se nachází na okraji Národního parku Western Area, jenž je domovem ohrožených druhů zvířat včetně antilop a luskounů. V místních vodách se to hemží sardinkami či barakudami, které loví zdejší rybáři, jež produkují 70 procent ryb pro domácí trh.



Poté, co se na sociálních sítích v posledních dnech rozšířila zpráva o chystané továrně na rybí moučku financované Čínou, ministerstvo rybolovu dohodu potvrdilo s tím, že rybí moučka se tu ale vyrábět nebude.

„Zařízení by mělo být přístavem pro plavidla specializující se na lov tuňáků a další větší rybářské lodě vyvážející na mezinárodní trh. Součástí zařízení mají být také přístroje na recyklaci mořských odpadů,“ uvedl úřad.

Vláda Sierra Leone podle listu The Guardian uvedla, že pláž je „nejvhodnějším místem“ pro stavbu a dodala, že vyčlenila 13,8 miliard leone (28 milionů korun) na kompenzaci vlastníků půdy. Prohlášení ale podle těch, kteří s plánem nesouhlasí, přináší více otázek než odpovědí.

Black Johnson Beach next to the Western Area Peninsula National Park is where govt of #sierraleone plans to put up a 253 acre fish farm/harbor with Chinese backing.@JohnsonOwners petition wants to #saveblackjohnsonbeach to protect environment. https://t.co/vE6GtUKSdZ pic.twitter.com/xSmWeTkSVM