Russell Brand: Vzestupy a pád charismatického zpustlíka a konspirátora

V roce 2000 byl Russell Brand v britských médiích snad všudypřítomný. Podařilo se mu mít svou vlastní šou na BBC Radio 2, uvádět vedlejší pořady k Big Brotherovi, pracovat v chatshow, jezdit na turné se svým živým komediálním vystoupením, uvádět dokumentární filmy. Napsal také autobiografii, která se stala bestsellerem… A dokonce psal i pravidelné fotbalové blogy pro deník The Guardian. Poté se vydal dobýt Hollywood, což se mu na krátkou dobu opravdu podařilo.

Tento týden britským zprávám vévodí jeho jméno znovu, ovšem ze zcela jiných důvodů než kvůli komediální tvorbě. Hned tři britská média totiž zveřejnila detaily vyšetřování, v němž ho čtyři ženy obvinily ze sexuálního násilí. V pátek Brand v klipu zveřejněném na sociálních sítích vše popřel. Uvedl, že všechny jeho předchozí sexuální kontakty byly dobrovolné, napsal list The New York Times.

Britský komik strávil poslední dvě desetiletí především provokováním. Nejinak je to i na YouTube, kde se vyprofiloval v jednu z nejzanícenějších konspiračních osobností. Sara McCorquodaleová, výkonná ředitelka agentury CORQ, která se zabývá analýzou sociálních médií, uvedla, že Brandův kanál na YouTube vydělá komikovi velice zajímavou částku. „S největší pravděpodobností vydělává 2 000 až 4 000 liber za jedno video, a to bez ohledu na případné partnerské smlouvy a sponzoring značek, které mohou běžet na pozadí,“ řekla.

Na základě zhruba pěti videí týdně by to mohlo snadno vynést až milion liber ročně. V úterý ho ovšem kanál zablokoval a zbavil ho možnosti vydělávat peníze prostřednictvím svých stránek. Tam inkasoval platby prostřednictvím reklam a propagačních akcí. „Pokud chování tvůrce mimo platformu poškozuje naše uživatele, zaměstnance nebo ekosystém, podnikáme kroky na ochranu komunity, uvedla mluvčí YouTube v e-mailu.

S pytlíkem na hlavě

Když Russell Brand debutoval na nejvýznamnějším britském komediálním festivalu, vypadalo to, že je doslova předurčen ke slávě. V srpnu roku 2000, kdy mu bylo 25 let, poprvé vystoupil v programu festivalu Edinburgh Fringe a jeho úvodní číslo spočívalo v tom, že přišel na pódium s pytlem na hlavě a předstíral, že je Sloní muž. „Většinu jeho krátkého vystoupení pak tvořily zjednodušené politické vtípky,“ vzpomíná Steve Bennett, redaktor komediálního webu Chortle. On sám show recenzoval a již tehdy uvedl, že Brandovo magnetické charisma znamená, že i předvídatelný materiál má najednou šmrnc. „Nepřekvapilo mě, když se Brand brzy stal hvězdou britské verze MTV,“ dodal Bennett podle The New York Times (NYT).

Již od počátku své bouřlivé kariéry byl Brand znám svým provokativním humorem plným sexuálních narážek a kontroverzních střetů. „Brand se vždy snažil posouvat hranice toho, co je přijatelné a co už ne,“ říká mediální komentátor a bývalý redaktor bulvárních novin Roy Greenslade. „Nikdy nebylo překvapením, když je překročil,“ dodává. Zpočátku se Brand zaměřoval na komedii. V roce 2004 ještě v Edinburghu debutoval uznávanou one man show nazvanou „Better Now“, v níž se zpovídal ze své drogové závislosti. O několik let později již vystupoval s další show „Scandalous“ před 16 tisíci diváky v londýnské hale O2.

V té době už se Brandovy vtipy netýkaly tolik politiky, ale více se zaměřovaly na postavu mužského šovinisty, kterou se mu podařilo vytvořit s pomocí všudypřítomného britského bulvárního tisku. Ten se jeho výstřelkům totiž věnoval do nejmenších detailů. S rozmachem komediální kariéry se Brand také snažil proniknout do televize a rozhlasu. V roce 2000 ho přijali do MTV, aby ho o rok později zase propustili. To když po útocích z 11. září přišel do práce na drogách a oblečený jako Usáma bin Ládin.

Po léčbě závislosti na drogách a sexu se Russell Brand poprvé vrátil na scénu jako moderátor pořadu na Channel 4, jedné z hlavních britských televizních stanic. Ve Spojených státech na sebe upoutal pozornost, když se v roce 2008 ujal moderování předávání cen MTV Video Music Awards a když stačil tehdejšího prezidenta George W. Bushe nazvat retardovaným kovbojem.

Neřízená střela jménem Brand

Brandův vzestup ve Velké Británii zpomalil až v říjnu 2008, kdy epizoda jeho vlastní rozhlasové show The Russel Brand Show vyvolala značnou kontroverzi. Stála na sérii žertovných telefonátů hereckému veteránovi Andrewu Sachsovi známému z role španělského číšníka Manuela v komedii Johna Cleese ze 70. let Hotýlek. Brand a jeho spolumoderátor Jonathan Ross v nich opakovaně zmiňovali, že Brand má sex se Sachsovou vnučkou, a pronášeli další oplzlé poznámky. Při vysílání ani po něm si na pořad nikdo nestěžoval, avšak poté, co si ho všiml na svých stránkách list The Mail on Sunday, ředitelství BBC zaplavily tisíce rozzuřených volajících a z incidentu se stala politická bouře.

Padaly hlavy, Brand se musel omluvit a z BBC ho vyhodili, ale jeho popularita mezi fanoušky neutrpěla. I tato patálie hrála do karet jeho image zlého hocha. „Pro některé to dokonce zlepšilo jeho pověst,“ říká bulvární novinář Greenslade. Vysílací společnosti si však od té doby podle NYT začaly dávat pozor na spolupráci s neřízenou střelou takového kalibru.

Russel Brand si zažil patnáct minut své filmové slávy i ve Spojených státech, když si v roce 2008 zahrál v komedii Nicolase Stollera Kopačky (orig. Forgetting Sarah Marshall) a pak i v jejím spin-offu s názvem Dostaň ho tam (Get Him to the Greek), která vznikla o dva roky později. V domovské Británii však brzy poté překvapil, když se vydal do politiky. V roce 2013 se stal hostujícím redaktorem jednoho z čísel londýnského politického časopisu New Statesman. V televizním rozhovoru na jeho propagaci pak přiznal, že nikdy nevolil, a vyzval k vytvoření nového politického systému. Ten by se měl zaměřovat na potřeby obyčejných lidí, neničil planetu a nevytvářel mezi lidmi obrovské ekonomické rozdíly. Z Branda se stala levicová osobnost.

Komik pokračoval ve svém snažení tím, že se chopil nové platformy a v roce 2014 si založil vlastní youtubový kanál s názvem The Trews. Tam se diskutovalo například o tom, jak obří korporace a zpravodajská média ovlivňují politické dění, jak funguje korupce sociálních systémů nebo jak nepatrné rozdíly mezi politickými stranami vyústily v to, že vlastně vládnou v oboustranně výhodné shodě. Významný britský ekolog George Monbiot vzpomíná, že Brand tehdy mocně otřásl tamní politickou scénou, které do té doby chyběla vize a inspirace.

Postupem času se však tón Brandových videí změnil. Začal být plný konspirací a konzervativních tezí včetně skepse vůči očkování proti covidu. „Je těžké určit, kdy přesně se to zlomilo, ale v určitý moment Brand najednou přestal mluvit o Rupertu Murdochovi a zaměřil se na mnohem méně mocné postavy,“ dodává Monbiot podle NYT.

Směrem napravo

Brand, který sám sebe označuje za narcistu, po celou dobu své kariéry usiloval především o pozornost. Na YouTube mu nejvíce lajků a sdílení přinášely právě jeho kontroverzní výroky. Přes 6,6 milionu jeho odběratelů si může poslechnout komentáře ke světovým politickým událostem a seriózní rozhovory s konzervativními osobnostmi, jako je například Ron DeSantis. „Těžko by to mohl být extrémnější nebo překvapivější posun k pravici,“ dodává k tomu Monbiot.

Joe Mulhall, ředitel výzkumu britské organizace Hope Not Hate, která sleduje krajně pravicové skupiny, připomíná, že Brandův posun k pravici odráží posun mnoha lidí během pandemie covidu-19. Ti, kteří byli přirozeně skeptičtí vůči lékařské ortodoxii, začali zpochybňovat bezpečnost vakcín a prostřednictvím internetových komunit pak spadli do mnohem širších konspiračních teorií.

V uplynulém roce nastal v Brandově youtuberské kariéře další posun. „Jeho klipy začali houfně sdílet členové britských krajně pravicových skupin,“ uvedl Mulhall. Někteří tak činili jen neochotně, neboť Brand se dříve pravicovým skupinám vysmíval a útočil na ně, zejména pak kvůli postojům, které považoval za rasistické a protiimigrační.

Ještě před obviněními ze strany žen se zdálo, že Brandova kariéra je daleko za hranicemi tradičního publika, i když jeho popularita jako online osobnosti rostla. „Je zřejmé, že celou jeho kariéru provázela touha po pozornosti,“ řekl Mulhall.

I když Brand už není tak známou osobností jako dřív, může si podle mnohých nadále udržet značný vliv a příjmy. I díky tomu, že se zaměřuje na menší počet svých oddaných. Kat Molesworthová, poradkyně pro kampaně značek, uvedla, že nejnovější obvinění může Brandovo pouto s fanoušky dokonce posílit. „Silné parasociální vztahy a nárůst času tráveného online znamenají, že lidé jsou méně ochotní vzdát se svých vztahů s těmito tvůrci. Proto si nacházejí důvody, proč omluvit to, co se stalo, aby danou osobu bránili, neboť se k ní cítí citově připoutáni,“ řekla britskému Guardianu.

Být tvůrcem obsahu však může být tvrdá práce, protože je nutné pravidelně nahrávat čerstvý materiál. To Brand obvykle splňuje tím, že každý den v 17 hodin večer vytvoří nové video. V pondělí poté, co obvinění ze sexuálního napadení odvysílaly Sunday Times a Channel 4, se žádné video neobjevilo, takže jeho odběratelé čekali, až uslyší jeho verzi příběhu, uzavírá The Guardian.