Rusové u Doněcku pálili do vlastních řad. Zabili si 27 vojáků, tvrdí Ukrajinci

Ukrajinský poslanec Jurij Mysjagin uvedl, že ruští vojáci se ve vesnici nacházející se v blízkosti doněckého letiště stahovali chaoticky. Jejich spolubojovníci je chybně považovali za ukrajinské vojáky útočící na jejich pozice. Nařídili proto dělostřeleckou palbu – která však mířila do vlastních řad.

„Výsledkem bylo 27 mrtvých a 34 zraněných. Přibližně polovina zraněných měla utržené ruce nebo nohy. Několik kusů vybavení bylo ztraceno,“ uvedl Mysjagin podle portálu Kyiv Post.

Jeho slova potvrzují ruští prokremelští blogeři. Uvádějí, že Rusové se stahovali na „příznivější pozice“. „Naneštěstí, ne všichni ustupovali přehledně a harmonicky. Někteří bojovníci ustupovali do nových pozic téměř v panice,“ napsal jeden. „Došlo k tragédii. Naši vojáci zemřeli kvůli palbě našeho vlastního dělostřelectva.“

„Z důvodu ztráty kontroly se část jednotky začala neorganizovaně a chaoticky stahovat před stanoveným okamžikem, v důsledku čehož se dostala pod palbu vlastního dělostřelectva,“ citoval ukrajinský plukovník Kostjantin Mašovec údajnou interní zprávu ruského velitelství. Podle něj se ruské velení v oblasti již dvakrát pokusilo ustanovit pořádek, ale neúspěšně. Mašovec nezmínil, kde k incidentu došlo, uvedl jen, že se odehrál v doněckém směru.

„Z neznámých důvodů nepřátelské dělostřelectvo začalo střílet ne poblíž frontové linie či za ukrajinské pozice s cílem potlačit naši palebnou sílu, ale na pozice této jednotky,“ uvedl Mašovec, „Navíc se to ještě vystupňovalo, když personál této jednotky, aniž by čekal na příslušný rozkaz, zahájil spontánní ústup přímo pod vlastní palbu. Velitelé jednotky se to snažili zastavit... Bezvýsledně.“

Ukrajincům se v uplynulých dnech podařilo do Opytného vstoupit. Taktická situace se ale neustále mění, protože se Rusové snaží je z jejich pozic vyhnat. Ukrajinci tvrdí, že se jim daří bránit ruskému průlomu.

Spřátelená palba jako systematický problém

Ukrajinští vojáci o případech, kdy Rusové střílejí na vlastní jednotky, příležitostně hovoří. Když ruští vojáci ustupovali na začátku ukrajinské protiofenzivy z vesnice Neškučne, jejich spolubojovníci na ně začali pálit rakety. „Pohřbili spoustu svých vlastních sil,“ řekl listu The New York Times zástupce velitele praporu 129. brigády sil pozemní obrany přezdívaný Cherson.

„Bratrovražda je pro ruské síly během jejich invaze na Ukrajině rozšířený problém,“ uvedla studie think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) z minulého roku. Palba do vlastních řad je podle ní pro ruské vojáky, kteří vykazují potíže s koordinací a vysokou míru neprofesionality, systematický problém.

I samotní příslušníci ruských sil přiznávají zbytečné ztráty kvůli nesmyslné střelbě. Šéf separatistických doněckých ozbrojených sil Alexandr Chodakovskij v listopadu minulého roku uvedl, že 60 procent ztrát ruských sil od května do listopadu 2022 bylo důsledkem palby z vlastních řad.