Emigranti jsou nevzdělanci, na které se nedá dívat, řekl patriarcha Kirill

„Tento druh lidí se řídí zásadou, že je lépe tam, kde nejsou. Ale pak tam odejdou a zjistí, že je tam všechno jinak. Nic se jim nedaří a začíná nostalgie,“ prohlásil v úterý Kirill podle listu The Moscow Times. Podle patriarchy je zlý sen o odchodu z vlasti spojen s opičením se a napodobováním.

„Takoví lidé se nejčastěji vracejí do vlasti, ale jsou i tací, kteří se rozhodnou zůstat a klesnout na nízkou úroveň společenského života v těchto zemích: zabývají se těžkou fyzickou prací,“ konstatoval.

„A čím bohatší země, tím silněji a mučivěji prožívají svůj neúspěch. Všechno opustili, všechno nechali za sebou,“ pokračoval v litanii.

Kirill rovněž prohlásil, že emigranti, kteří se nemohli usadit v jiné zemi, přicházejí do pravoslavných chrámů prosit o pomoc nebo plakat. „Neodmítáme je, ale je velmi těžké se na tyto lidi dívat,“ řekl.

Kirill dříve prohlásil, že řada občanů, kteří opustili Rusko po zahájení invaze na Ukrajině a po částečné mobilizaci z loňského září, potřebuje duchovní pomoc. „Strach ze smrti, který zažili, je pochopitelný, ale zároveň mladé generaci byly po mnoho let do hlavy zasévány falešné, importované hodnoty, kvůli kterým se mohli rozhodnout opustit zemi,“ řekl.

Hlava ruské pravoslavné církve po mobilizaci vyzvala Rusy, aby se nebáli zemřít ve válce, protože taková oběť smývá všechny hříchy. Poté, co prezident Vladimir Putin mobilizaci vyhlásil, uprchly statisíce Rusů do sousedních zemí, zejména do Gruzie, Kazachstánu a Mongolska.

Kirill rovněž vyzval k zamyšlení nad stávajícími systémy výchovy a vzdělávání, které mladé lidi obracejí k vnitřní emigraci, zatímco situace ve vlasti od nich vyžaduje zdravý rozum a vlastenectví.

Kirill kvůli aktivní podpoře kroků Kremlu a ospravedlňování války proti Ukrajině figuruje na několika sankčních seznamech včetně českého.

Rusové od začátku bojů zničili na Ukrajině už více než 80 chrámů ukrajinské pravoslavné církve dříve podřízené moskevskému patriarchátu, a poškodili jich více než dvě stovky, a to i v oblastech, kde se nevedou boje. Zničili také osm klášterů a sedm jich poškodili. Zranění utrpěly více než dvě desítky duchovních ruské církve na Ukrajině, uvádějí ukrajinské úřady.

6. února 2023