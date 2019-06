V Thajsku nelezte na pagody a e-cigarety nechte doma, varuje velvyslankyně

V lednu jste se stala velvyslankyní v ČR, předtím jste působila v Číně, Vietnamu, nebo USA. Jakou má podle vašich zkušeností Thajsko ve světě pověst?

Máme dobrou reputaci. Často slýchávám, že je to úžasná země a že turistům nabízíme všechno od pláží přes hory až po nakupování. Lidé také mluví o naší pohostinnosti, kterou nazýváme „Thainess“. Myslím, že turisté milují Thajsko právě díky tamním lidem. Pohostinnost je v naší kultuře a je jiná než kdekoliv na světě.

Druhou věcí pak je thajské jídlo, to je pro nás nejlepší image. Najíte se dobře na ulici i v luxusních restauracích. Jedním z typických pokrmů je ostrá polévka Tom Yum Goong. U nás ji děláme vždy z čerstvých bylin. Lidé si občas myslí, že je thajská kuchyně těžká na přípravu, ale není. I tady v Česku si ji můžu uvařit, protože snadno seženu všechny potřebné suroviny.



Slýcháte i o sexuálním turismu, když s lidmi o Thajsku mluvíte?

Přede mnou se o tom, když mluvíme o Thajsku, lidé nezmiňují. Sexuální turistika je navíc v Thajsku nelegální. Naše země má mnoho jiného co nabídnout.



Thajská vláda před dvěma lety přitvrdila a proti prostituci začala bojovat třeba ve známém „městě hříchu“ Pattaye. Povedlo se?

Z jistého pohledu byl zákaz určitě úspěšný, protože tento druh byznysu už není možné provozovat veřejně.

Britský deník The Guardian nedávno zveřejnil reportáž z Filipín, kde vyrůstá už nejméně třetí generace dětí počatých sexuálními turisty z celého světa. Tak mě napadá, je to problém i v Thajsku?

Sirotci či děti svobodných matek už dnes nejsou tabu, protože společnost se mění. Lidé jsou nezávislejší a ženy nemusejí spoléhat na svého partnera tak jako dřív. A i prostitutka, která má dítě s některým ze svých zákazníků, je svobodná matka. Na děti těchto žen se nedíváme jinak než na ostatní.

V Thajsku je navíc zakázaný potrat a pro nás buddhisty je nepřípustný. U nás však stále žijeme v široké rodině, kde má svobodná matka nebo otec podporu svých rodičů a prarodičů. Pro pomoc a podporu zranitelných skupin thajské společnosti máme také ministerstvo pro lidské bezpečí.

Co by měli Češi vědět, než se vydají do Thajska?

Zaprvé bychom měli turistům připomenout, že naše kultura je jiná. Buddhistické chrámy mají naši nejvyšší úctu, není dovolené šplhat na pagody. Stejně tak se nesluší ukazovat něco někomu nohou, což lidé občas nevědí. Bude se to totiž považovat za nezdvořilé a neuctivé.

Velmi typické varování před cestou do Thajska je také to, aby se turisté nedotýkali hlavy místních lidí. Mohli by to vnímat jako nedostatek respektu. U dětí to není takový prohřešek, ale je dobré se nejdříve zeptat jejich rodičů. V naší kultuře také velmi ctíme starší členy rodiny. Je to jeden z typických rysů thajské společnosti.

Lidé by také měli vědět, že k vyvezení sošky Buddhy ze země musí mít zvláštní povolení. Pozor také na elektronické cigarety. Ty jsou u nás zakázané. A samozřejmě užívání narkotik včetně marihuany a obchodování s nimi podléhá přísným trestům.



Mnohé turistické destinace a oblíbená města se v posledních letech potýkají s problémem příliš mnoha turistů. Řeší ho třeba Island, Benátky, Amsterdam či Dubrovník. Je to téma i v Thajsku?

Dříve to problém byl, ale v současnosti to zvládáme lépe, protože se už nezaměřujeme na počet přijíždějících turistů. Zajímá nás jejich kvalita, nikoli kvantita. Navíc jsme vylepšili řízení turismu. Dříve například byly turistické oblasti přístupné v průběhu celého roku, nyní jsou některá místa na určitou dobu zavřená, aby se příroda stihla zregenerovat. Snažíme se o udržitelný turismus a rádi bychom lidem nabídli i méně známé destinace jako Krabi nebo Trang.

Jen v Praze je mnoho salonů, které nabízejí thajské masáže od „pravých Thajek“. Stává se, že za vámi tyto ženy přijdou s nějakým problémem a je ve vaší kompetenci jim pomoct?

Ano, samozřejmě. Naší povinností je chránit a podporovat thajské občany tady. Z našich registrací víme, že v České republice žije asi 800 Thajců. Je však možné, že někteří se ještě na velvyslanectví nezaregistrovali. V několika případech jsme od thajských občanů obdrželi žádost o pomoc. V takovém případě kontaktujeme jejich zaměstnavatele.

Zatím jsme nezažili situaci, kterou by se nám nepodařilo vyřešit. Letos jsme navíc od ministerstva zahraničí dostali rozpočet na najmutí právní firmy k zajištění právní rady a podpory Thajcům, kteří zde žijí. Já ovšem věřím v sílu prevence. Když sem přijedete pracovat legálně, s pracovním povolením a řádnou smlouvou od zaměstnavatele, budete mít méně problémů.

Ureerat Chareontoh Nová thajská velvyslankyně v Česku slouží na ministerstvu zahraničních věcí Thajského království téměř třicet let. Působila jako generální konzulka ve Vietnamu, účastnila se také několika zahraničních misí, konkrétně v Jakartě, Pekingu a New Yorku. Velvyslankyně má v plánu ambasádu více zpřístupnit veřejnosti. Ve čtvrtek 19. září například otevře zahradu velvyslanectví. „Ráda bych tam pozvala majitele thajských restaurací, obchodů s thajskými potravinami či masážních salonů. Uděláme si tam takové malé Thajsko.“ Thajská velvyslankyně Ureerat Chareontoh ve své pražské rezidenci (31. května 2019)

Znají Thajci Česko?

Rozhodně, pro thajské turisty je jednou z „top“ zemí. Každý rok sem přijede nejméně padesát tisíc Thajců a stejné množství Čechů také každoročně navštíví Thajsko. Když jsem říkala, že se tady stanu velvyslankyní, lidé mi říkali „ach, to je tak krásná země!“. Znají Karlovy Vary, Plzeň, Český Krumlov. Myslím, že teď je obecně trend jezdit na místa, která nejsou mezi turisty tak „profláklá“. Proto čím dál víc navštěvují střední a východní Evropu. Ze své pozice bych ráda Thajcům ukázala Česko a Thajsko Čechům i z jiných aspektů než z pohledu turistiky.

Z jakých například?

Existuje obrovský potenciál pro spolupráci našich dvou zemí. Česká republika je expertem v automobilovém či obranném průmyslu, stejně jako ve zdravotní péči a vzdělávání, z čehož může mít prospěch i Thajsko. V současné době zde dvacet Thajců studuje medicínu díky rozumným poplatkům za studium. Česká republika je jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, vzdálenost není tak velká a náklady na život nejsou vysoké v porovnání s jinými evropskými městy.

Stejně tak Thajsko je pro Čechy dobrou investiční příležitostí. V současnosti, s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a naplněnou výrobní kapacitou, je možná čas, aby český obchodní sektor zvážil přemístění a investování v Thajsku, které může být vstupní branou do Jihovýchodní Asie. Thajský Východní ekonomický koridor (EEC) nabízí jen namátkou strategickou polohu, infrastrukturu, pracovní sílu a daňové pobídky pro investory. Dvanáct cílových průmyslových odvětví zahrnuje třeba letectví a logistiku nebo zdravotní péči.

Thajský premiér Prajutch Čan-Oča minulý týden doporučil občanům knihu Farma zvířat od George Orwella. Ta se přitom stala symbolem protivládních protestů před pěti lety. Je to signál určité změny režimu?

To ještě uvidíme, protože se u nás v březnu konaly volby a vláda se ještě skládá. Za uplynulých pět let naše ekonomika soustavně rostla z 1 procenta v roce 2014 na 4 procenta v roce 2018 a tento rok očekáváme růst 3,5 až 4,5 procenta. Kromě exportu je naším hlavním ekonomickým odvětvím turismus a turisté chtějí přijet do bezpečné a mírumilovné země.

Thajsko přitom v minulosti zažilo už několik vojenských převratů, poslední z nich v roce 2014. Čím si to vysvětlujete?

Je to unikátní znak thajské politiky. Vojenský převrat přichází ve chvíli, kdy občané už jinak nedokáží vyřešit nastalou situaci. I u posledního převratu armáda znovu nastolila mír a stabilitu. Všimněte si, že neproběhl násilnou cestou. Žádné krveprolití, lidé převrat podpořili. Občas se mě na to lidé z jiných zemí ptají. Nechápou, proč Thajci dávali vojákům květiny. Ani mí přátelé nerozumějí tomu, proč podporujeme vojenskou intervenci. Ale pro nás je to poslední možnost, jak vrátit zemi do normálu.

Ostrov Koh Tao je jednou z oblíbených destinací v Thajsku: