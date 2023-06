Česká letadla pro rakouskou armádu. Pavel ve Vídni jednal s ministryní obrany

„Je to projekt, který je ve vztahu k tomu, co nabízí, cenově výhodný, ale je na rakouské straně, jestli to pro ni bude zajímavé regionálně, protože zvažují i druhou variantu, kterou představuje spolupráce s Itálií,“ řekl český prezident před sídlem rakouského parlamentu.

Sobotka podle něj pořízení nové letky výcvikových proudových letadel označil za důležitou součást modernizace rakouské armády. Česká nabídka podle Pavla zní na dvanáct letadel.

Rakouský list Kronen Zeitung už před časem napsal, že Vídeň zvažuje nákup letounů L-39NG z Aera Vodochody. Podle něj je ale pro kontrakt na nahrazení 18 dosluhujících cvičných strojů v hodnotě přes miliardu eur (přes 23 miliard korun) stále favoritem italská firma Leonardo se svými stroji M-346FA.

Viceprezident Aera Filip Kulštrunk novinářům z Kronen Zeitung řekl, že nákup českých letadel by znamenal i příležitost pro mnoho rakouských firem, které by se na výrobě mohly podílet.

O české nabídce ve čtvrtek Pavel hovořil i s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem. Sám pak řekl, že při jednání s ministryní obrany budou letadla hlavní téma, a to společně s Ukrajinou.

Český prezident pak dvoudenní návštěvu Rakouska zakončil vystoupením v Akademii obrany, kde pronesl řeč na téma Naše svoboda a bezpečnost v globalizovaném světě. Večer se vrací vlakem do Česka.