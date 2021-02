Polsko zvažuje zavedení hraničních kontrol. Očkovaní se vyhnou karanténě

Další výjimku z karantény po příjezdu do země budou mít podle nového nařízení polské vlády také děti předškolního věku a studenti, kteří docházejí do škol v Polsku nebo sousední zemi, popřípadě jejich opatrovníci, doplnil server onet.pl. Upravená opatření zahrnují mimo jiné také zpřísnění podmínek návštěvy kasín a míst provozujících herní automaty, kde hosté už nebudou smět konzumovat jídlo a nápoje.

„Všeobecně platí, že vůči občanům EU je karanténa vyžadována po příjezdu do Polska hromadnými prostředky přepravy osob (letadla, vlaky, autobusy atd.), ať již tito občané překračují vnější unijní nebo vnitrounijní hranici. I zde ale existují výjimky,“ uvedl první tajemník českého velvyslanectví v Polsku Jaromír Vejrych s tím, že stávající stav je popsán na stránkách velvyslanectví.

„Osobní dopravy se karanténní povinnost netýká. To platí při překračování vnitrounijní hranice, například z Česka do Polska nebo z Německa do Polska. Tento stav má ale od víkendu, nebo začátku příštího týdne, doznat změn,“ dodal Vejrych.

Také server wp.pl podotkl, že polská vláda zvažuje další opatření proti šíření koronaviru a své plány by měla oznámit do této středy. Jedním ze zvažovaných kroků je zřejmě také znovuzavedení hraničních kontrol na hranicích s Českem a Slovenskem. Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí v televizi TVN24 naznačil další možnost, když řekl, že při vjezdu do země by mohl začít být požadován negativní výsledek testu na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin. Bez testu by následovala karanténa.

„Podle veřejných prohlášení polských vládních představitelů lze očekávat, že ke zpřísnění režimu na polsko-českých státních hranicích v souvislosti s epidemickou situací v ČR, dojde během nadcházejícího víkendu, eventuálně na začátku příštího týdne. Polská strana formu nového režimu, jež má na polské-české státní hranici platit, teprve vypracovává,“ uvedl Vejrych.

Polsko zavedlo kontroly na hranicích s Českem již v polovině loňského března a toto opatření zrušilo v červnu. Omezení pro přechod hranic z Česka do Polska byla zavedena opět v listopadu, kdy polské úřady začaly vyžadovat negativní koronavirový test.

Polsko nedávno uvolnilo některá omezení a otevřelo sjezdovky i kina, hotely a divadla s omezenou kapacitou do padesáti procent. Úřady ale varovaly, že tato uvolnění bude možná nutné odvolat v závislosti na vývoji epidemické situace.