Zdolal dva ploty a ostnaté dráty. Vraha na útěku hledají stovky policistů

Uprchlý čtyřiatřicetiletý Brazilec Danelo Cavalcante byl 16. srpna odsouzen na doživotí za vraždu své bývalé přítelkyně. Pro podezření ze zabití v roce 2017 je hledaný i v Brazílii, což ho přimělo ze země uprchnout do Spojených států, řekl stanici CNN Robert Clark, zástupce federálního bezpečnostního sboru US Marshal Service.

Při útěku z věznice na jihovýchodě Pensylvánie muž vyšplhal z jednoho z jejích dvorů na střechu a překonal i žiletkový drát, uvedli dnes podle agentury AP vězeňští pracovníci. Šéf areálu Howard Holland řekl médiím, že dozorce, který byl v té době na strážné věži, byl postaven mimo službu. Na dvoře žádná ostraha nebyla a zveřejněné záběry ukazovaly, že Cavalcante z něj vylezl zapřený rukama o jednu zeď a nohama o druhou.

Vyšplháním na střechu z téhož zařízení uprchl letos 19. května jiný vězeň jménem Igor Bolte. Daleko se však nedostal, píše web stanice CNN, policie jej dopadla v nedaleké obytné čtvrti. Úřady uvedly, že se ve vyšetřování budou zabývat také tím, zda se Bolte a Cavalcante znali.

„Věznice si je plně vědomá slabin v zabezpečení, které může mít, a učinila vše pro to, aby je odstranila. Měli jsme za to, že jsme tomu tím ostnatým drátem zabránili. Co jsme ale nebrali v potaz, bylo lidské selhání, zaměřovali jsme se jen na fyzickou infrastrukturu,“ řekla novinářům v pondělí okresní státní zástupkyně Deb Ryanová.

Jeden ze strážných v nápravném zařízení uvedl, že Calvanteho při útěku neviděl ani člověk na strážní věži, ani člověk, který sledoval tamních 160 kamer.

Místní mají strach

Do pátrání je v každý moment aktivně zapojených 200 až 250 policistů s vrtulníky, vozidly i psy, uvádějí americká média. Naposledy muže zachytily kamery na turistické stezce v přírodní rezervaci Longwood Gardens. Pátrání po uprchlém vrahu v okolních obcích působí neklid, na několik dní dokonce zavřely některé místní školy a školky.

Asi dva kilometry od věznice okresu Chester žije se dvěma dětmi v předškolním věku Jennifer Briggsová. Novinářům popsala, že policie začala hlídkovat u vjezdu do jejich sousedství poté, co několik obyvatel ohlásilo vloupání do svých domů. „Máme jen jednu cestu dovnitř a ven. Pokaždé, když chcete odjet, vám prohledají auto a kontrolují, jestli v něm není on,“ popsala Briggsová.

Cavalcante se v posledních dnech vloupal do rodinného domu, kde ukradl potraviny, a bezpečnostní kamery jej zachytily na turistické cestě v přilehlé přírodní rezervaci Longwood Gardens s batohem a dalšími předměty na zádech.

Longwood Gardens je zhruba kilometr čtvereční velký park s turistickými stezkami, menšími loukami a zahradami. Jako odměnu za informace, které povedou k vězňovu dopadení, policie nabízí 10 tisíc dolarů (asi 225 tisíc korun).

„Máme tu dnes nebývale prázdno. Je to šílené, nechápu, že někdo může zůstat na útěku tak dlouho,“ uvedla Aimee Youngová-Wilsonová, majitelka místního kadeřnického salonu. „Všichni tu mají strach, ale nemůžeme jen tak zavřít, nemůžeme přestat fungovat,“ dodala.