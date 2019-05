V garážovém výprodeji koupil napodobeninu Picassa, může to být originál

Picassův olej na plátně s názvem Sedící plavkyně (Seated Bather) pochází z třicátých let dvacátého století a je součástí expozice Muzea moderního umění (MoMA) v New Yorku.

Stapleton na stejné dílo narazil při prozkoumávání jednoho garážového výprodeje v britském Crawley. Protože se mu líbil rám a reprodukci považoval za zdařilou, zaplatil za něj 230 liber.

„Protože nejsem odborník na umění, dlouho jsem žil v domnění, že je to pouhá napodobenina, která byla zhotovena ve třicátých nebo čtyřicátých letech. Něco ve mně ale stále hlodalo,“ přiznal majitel.

Sám po podrobnějším průzkumu díla našel na jeho zadní straně nápis Picasso Collection a došlo mu, že malba nejspíš nebude dílem amatéra. Nakonec mu to nedalo a poté, co mu malba ležela na stole několik měsíců, rozhodl se dílo nechat prověřit odborníky.

„Zaplatil jsem za něj dost peněz na to, abych si nebyl jist jeho původem,“ řekl sběratel. Obrátil se proto na aukční síň ve městě, aby se ujistil, že v případě dražby dostane zpět alespoň peníze, které investoval.

Odbornice se mu ozvala obratem a ptala se, kde k malbě přišel. Co mu však řekla dále, ho překvapilo: Nápisy na zadní straně díla by podle ní mohly poukazovat na skutečnost, že o žádnou kopii nejde.

Co odbornici z aukční síně zaujalo na obrazu nejvíc, byl nápis na jeho zadní straně ve znění ROLAND PENROSE ESTATE. Roland Penrose byl britský umělec, historik a básník, navíc blízký Picassův přítel. Je dopodrobna zdokumentováno, že se oba muži spolu stýkali a Penrose rovněž organizoval několik Picassových výstav v Británii. Na zadní straně malby bylo dokonce možné rozluštit i věnování: Rolandovi.

„Picasso příležitostně svá díla darovaná přátelům opatřoval věnováním i datací,“ vysvětlila dále odbornice z aukční síně. Co se týče motivu sedící plavkyně, mohlo by podle ní jít o studii pro pozdější slavné plátno. Této skutečnosti by odpovídal i způsob Picassova podpisu z počátku století.

Podle odbornice je důkazů pro pravost obrazu víc a podle jejího názoru by se, po ověření Picassova autorství, jeho cena mohla vyšplhat až na 750 000 liber.

„Bohužel nemůžeme pravost malby ověřit jinak než analýzou, ale ta stojí tisíce liber,“ oznámila znalkyně. Majitel domnělé kopie tyto peníze také nechce utrácet a je rád, že dílo jde do aukce tak, jak je.

I v případě, že dílo není stoprocentně ověřený originál, se sběratelé umění předhánějí v tom takové artefakty kupovat. Cena za kopii by se v tomto případě mohla vyšplhat až na 50 000 liber. Ta je ovšem zanedbatelná, pokud se nalezený Picasso ukáže být originálem.

VIDEO: Picasso ze strachu o majetek vyčkal na smrt ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu