Na Zélandu objevili pradávného obřího papouška, vážil téměř sedm kilogramů

Vzhledem k papouškově velikosti vědci předpokládají, že byl masožravý a nemohl létat. „Heracles inexpectatus, jež je největším známým papouškem, měl bezpochyby obrovský zobák, kterým mohl rozlousknout cokoliv, co chtěl,“ vysvětlil paleontolog Mike Archer. Podle Archera mohl pták jíst i jinou než pro papoušky běžnou rostlinnou stravu, například menší ptáky.



Podle dalšího z výzkumníků Trevora Worthyho však pták podle všeho nebyl agresivní, protože neměl žádné přirozené nepřátelé. „Pravděpodobně seděl na zemi, chodil po okolí a nejčastěji jedl semínka nebo ořechy,“ cituje Worthyho BBC.

Zkamenělé kosti velkého papouška byly objeveny před jedenácti lety poblíž St. Bathans na Jižním ostrově Nového Zélandu, oblasti bohaté na fosilie z období miocénu. Zkamenělina ležela od té doby v archivu, předpokládalo se, že patří orlovi nebo kachně. Znovu je náhodou objevil až jeden ze studentů, který v laboratoři pracoval na výzkumu.

Nový Zéland je dodnes domovem nejtěžšího žijícího druhu papouška, vzácného kakapa sovího, kterého Heracles inexpectatus překonal co do velikosti téměř dvakrát. Zemi také až do konce 18. století obývali majestátní a nelétaví ptáci moa, kteří dosahovali výšky až 3,6 metru.