Brazilská policie zabavila cvičeného papouška, varoval drogové dealery

Policie zabavila papouška při zátahu na drogové doupě v brazilském státě Piauí. „Papoušek musí mít speciální výcvik. Jakmile jsme se přiblížili, začal okamžitě nahlas křičet,“ popsal podle listu The Guardian jeden ze zasahujících policistů. Podle něj strážníci neznají papouškovo jméno.

S ptákem se zatím kromě policie setkal také brazilský novinář, který ho popsal jako „extrémně poslušné stvoření“. Od chvíle, kdy ho policie „zatkla“ však podle novináře „neotevřel zobák“ a nechce s nikým komunikovat. „Zatím nevydal jediný zvuk, je naprosto tichý,“ popsal reportér.

Také přivolaný veterinář Alexnadre Clark potvrdil, že papoušek nechce spolupracovat. „Přišlo za ním hodně policistů a neřekl vůbec nic,“ popsal.

Brazilská rozhlasová stanice Globo mluví o papouškovi jako o obchodníkovi s drogami (v originále papagaio do tráfico, pozn. red.). Podle jejích informací poputuje papoušek do místní zoo, kde se bude několik měsíců učit létat, než ho ošetřovatelé vypustí do volné přírody.



Papoušek se stal jedním z dalších zvířat zapojených do brazislkého obchodu s drogami. Většina předchozích zvířat byli plazi.

Policie například v roce 2008 zabavila při razii ve favele v západním Riu de Janeiru dva malé aligátory, které místní gangsteři krmili masem svých nepřátel. Otec jednoho ze zadržených pachatelů však toto obvinění popřel s tím, že to jeho syn jednou zkusil, ale lidské maso aligátorům nechutnalo.