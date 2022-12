Moskevský obchodní komplex MegaKhimka zachvátil požár, zemřel jeden člověk

Pokračující válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolává spekulace, kdy by mohl nastat konec. Poslanec státní dumy...

Macron ohlásil „malou revoluci“. Mladí mají od Nového roku kondomy zdarma

Ve Francii budou od 1. ledna kondomy pro lidi od 18 do 25 let v lékárnách k dostání zdarma. Na setkání s mládeží to ve...