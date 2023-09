Do Evropy letos připlulo přes 185 tisíc migrantů, nejvíce do Itálie a Řecka

Počet nezvěstných a mrtvých od začátku ledna do 24. září vyčíslila Menikdiwelaová na více než 2 500. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nedávno uvedla počet více než 2 700 mrtvých a pohřešovaných. Podle IOM přitom silně vzrostla migrace nejen do Itálie, ale také do Řecka. Aktuální čísla ale nejsou srovnatelná s těmi z roku 2015, poznamenala DPA.

Podle OSN vyplula většina migrantů, více než sto tisíc, z Tuniska. Následuje Libye s více než 45 tisíc. Čluny s nimi připlouvají kromě Itálie, Řecka a Španělska často také na Kypr a Maltu.

Podle Menikdiwelaové lze vysoké počty migrantů vyrážejících z Tuniska vysvětlit mimo jiné „nejistotou mezi uprchlíky po případech rasisticky motivovaných útoků a nenávistných projevů“ a také kolektivními odsuny z Libye a Alžírska. „To se děje na pozadí zhoršení bezpečnostní situace v několika sousedních zemích severoafrických států,“ citovala Menikdiwelaovou DPA.