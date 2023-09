Velký výprodej a dluh pod kontrolou. Itálie se zbaví majetku za 21 miliard eur

Plán je součástí snahy premiérky Giorgii Meloniové udržet na uzdě dluh, který je druhý největší v eurozóně v poměru k HDP. Díky plánovanému prodeji majetku by se měl podíl dluhu na HDP do roku 2026 snížit z letošních 140,2 na 139,6 procenta. Bez plánů na prodej by dluhová zátěž pravděpodobně vzrostla, uvedlo ministerstvo.

Ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti v dokumentu uvedl, že prodej podílů se bude týkat společností, na které se vztahují privatizační závazky už dohodnuté s Evropskou komisí (EK). Například se tak očekává, že znovu půjde do privatizace banka Monte dei Paschi di Siena (MPS), kterou v roce 2017 zachránili částkou 5,4 miliardy eur daňoví poplatníci.

Itálie rovněž prodá akcie společností, v nichž podíl ministerstva financí „přesahuje míru nezbytnou k zachování přiměřené soudržnosti a jednoty strategického směřování“, dodal Giorgetti. Žádné další podrobnosti k tomu neuvedl.

Italské vlády ale mají podle Reuters na kontě řadu nesplněných privatizačních cílů. Třeba v roce 2018 se tehdejší premiér Giuseppe Conte zavázal, že do konce následujícího roku získá přibližně 18 miliard eur z prodeje majetku, aby pomohl snížit dluh a uklidnit investory. Plán se ale neuskutečnil.