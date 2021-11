Madriďané jsou ve zbrani kvůli invazi králíků, obávají se exploze nemocí

„Po výstavbě budov a silnic všichni přirození predátoři králíků zmizeli a oni mají volné působiště,“ říká Mateo Meléndrez, řemeslník a mluvčí Občanského sdružení Carabanchel Alto. „Nárůst počtu králíků je závratný a jestli bude vlhké jaro, populace se může ztrojnásobit,“ líčí.



Sdružení a tři místní rodičovské organizace koncem října varovaly zastupitele, že situace kolem králíků je už skutečně nebezpečná a vymyká se kontrole. Mají už dost zničených zahrad a zeleninových záhonů. Nejvíce se ale bojí nemocí, které přenášejí, zejména leishmaniózy.

Tato parazitární nemoc před jedenácti lety propukla v nedalekém městečku Fuenlabrada, kde se jí nakazilo na sedm set lidí. V důsledku toho bylo utraceno několik desítek tisíc králíků a také zajíců.

Více než 200 žáků jedné ze škol Carabanchel Alto podle listu The Guardian nemohou od loňského roku používat školní hřiště, neboť se vedení obává zdravotních rizik, která představují králičí moč a exkrementy. Králíci rovněž sežrali veškerou zeleninu na školní zahradě.

Králičí exkrementy jsou všude, zuří lidé

Savci se v létě rozmnožili také na místních sídlištích. „V červnu byla oblast kolem společného bazénu plná výkalů – měli jsme je na ručnících,“ říká María Moralesová, předsedkyně jedné z rodičovských skupin.



„Zaplatili jsme muži, který přijel se svými fretkami a třináct králíků chytil. Nyní jsme ale viděli nejméně další dvacítku králíků,“ líčí. „Králíci se vůbec nestydí. Zhoršilo se to během pandemie, když nikdo nemohl ven,“ dodává.

Oplocení proti králíkům:

Meléndrez a další tvrdí, že místní radnice bere „okupaci“ na lehkou váhu a musí dělat víc, než instalovat nekvalitní oplocení a pořádat pravidelný odchyt. „Nemůže se zbavit všech králíků, ale mohli bychom proti nim alespoň kolem škol a bytů postavit pořádné odolné oplocení,“ myslí si.



„Chceme, aby si děti alespoň mohly bezpečně hrát na hřištích. Mám rád králíky, ale když se z toho stane zdravotní problém, zvláště když jsme právě prošli hroznou pandemií nemoci šířící se ze zvířat na lidi, nemyslím si, že je to legrační,“ domnívá se podle listu The Guardian.

Zastupitelstvo se brání s tím, že s poškozenými školami spolupracuje a snaží se králíkům zamezit v přístupu na hřiště, zeleninové záhony a pískoviště. Kromě oplocení chce nasadit další lovce králíků s fretkami.

„Neexistuje žádné magické řešení,“ říká Juan Vicente z organizace na ochranu přírody Ecologists in Action. Zdejší „klání o prostor“ mezi lidmi a zvířaty podle něj není nové. Připomíná invaze medvědů v Rumunsku či Rusku, kojotů v Los Angeles a divokých prasat v Itálii nebo Izraeli.



„Nejde o to, že by nás napadli – jde o to, že ničivým způsobem okupujeme jejich přirozené prostředí,“ říká. „Nemůžeme se chovat, jako bychom vlastnili všechno; musíme tyto prostory sdílet,“ myslí si.