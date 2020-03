Rusko reaguje na koronavirus zvýšeným dohledem, karanténu hlídají kamery

„Vypadá to, že naše úřady přijímají opatření, díky kterým to vypadá, že něco dělají, i když ve skutečnosti nedělají nic. A to je správný krok,“ řekl Alexander Saverskij, odborník ruské Akademie věd a předseda Ligy pacientů, která hájí práva nemocných. „Je lepší nerozdmýchávat hysterii.“

Rusko, které na začátku epidemie uzavřelo 4 209 kilometrů dlouhou pozemní hranici s Čínou, kde se na konci roku 2019 koronavirus poprvé objevil, zatím zaznamenalo jen několik desítek případů nákazy. I tak ale přijímá čím dál tím více opatření s cílem udržet virus pod kontrolou.

Zatímco se nový koronavirus v posledních týdnech šíří po celém světě a ochromil řadu zemí od Íránu po Itálii, Rusko přihlíželo se zatajeným dechem. Ale možná proto, že se této zemi zatím nejhorší krize vyhýbá, ne všem dělá nákaza starosti, napsal list The Moscow Times.



V ruském hlavním městě úřady varovaly obyvatele, aby necestovali veřejnou dopravou během špičky. Osoby vracející se z oblastí postižených koronavirem mají nastoupit do samoizolace na 14 dní. Každému, kdo bude ignorovat nařízenou karanténu, může hrozit až pět let vězení.

Aby prosadily tato pravidla, úřady varovaly, že budou využívat bezpečnostní kamery. Minulý týden se jeden z Moskvanů svěřil médiím, že za ním přišla policie den poté, co porušil karanténu nařízenou po návratu ze severní Itálie tím, že šel vysypat odpadky.

V únoru se starosta Sergej Sobjanin chlubil, jak se díky široce rozšířené síti technologie na rozpoznávání obličejů podařilo najít Číňanku, která do Moskvy přiletěla z Pekingu. Právě čínští občané jsou pod největším drobnohledem. Minulý čtvrtek informoval list Kommersant, že Rusko pošle domů zhruba stovku čínských studentů, jež porušili karanténu.

V některých případech se ale objevily obavy, že úřady zneužívají své pravomoci. V jednom případě přijela pro čínskou studentku policie a nabídla jí, že ji odveze na zdravotní testy. Pak ji obvinili, že porušila karanténu - a nyní čeká na deportaci.

Jistá skepse panuje i kolem dosud potvrzených případů nákazy. Podle některých zdrojů je počet případů v Rusku nízký ne proto, že Rusko přijalo účinná preventivní opatření, ale proto, že mu chybí účinné testování.

Eva Hartogová, nizozemská novinářka působící v Moskvě, vylíčila na Twitteru případ kamarádky, která se uzavřela do izolace poté, co po návratu ze zahraničí ulehla s kašlem a horečkou – tedy dvěma symptomy koronaviru. Její stav se ale zhoršoval, a tak zavolala sanitku. „Když zdravotníci slyšeli, že nedávno přijela z jedné ze zemí zasažených koronavirem, jen prohlásili: ‚To není koronavirus‘,“ napsala Hartogová.

Rusko také zaostává v dalších opatřeních. V době, kdy se po celém světě ruší sportovní utkání a akce, se dál hraje ruská profesionální fotbalová liga – a nezakázala ani tradiční podávání ruky před zápasem.

Někteří Rusové se opírají o víru v Boha. V Petrohradě každý den proudí do Kazaňské katedrály věřící, kteří nedbají nařízení, aby nelíbali ikony. „My jme věřící, chápete?“ řekl jeden z nich listu Novaja Gazeta. „Dovolí Bůh, abychom se tu nakazili? Podle mě ne.“