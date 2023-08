KOMENTÁŘ: Ameriku asi čeká souboj dvou kandidátů, které většina lidí nechce

Dalo by se říci – vždyť je to evergreen. Trump přijede do soudní budovy, vyslechne si obvinění, usměje se, vypálí nějakou hlášku, zamává na příznivce, kteří vždy přijdou, a pak začne křičet, že za jeho obviněnými stojí „hluboký“ stát a prezident Biden – a to vše je třeba změnit.