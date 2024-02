Začíná karneval v Riu, čeká sedm milionů lidí a bojí se horečky dengue

Ekonomický přínos karnevalu radnice odhaduje na zhruba pět miliard brazilských realů, což je v přepočtu zhruba 24,6 miliardy korun. V aktivitách souvisejících s karnevalem podle vedení města pracuje na 50 tisíc lidí.

Hlavní část karnevalových oslav začala v pátek předáním klíčů města králi Momo, který je monarchou karnevalového veselí. Celým městem prochází průvody s hudebním doprovodem a alegorickými vozy. Hlavní atrakcí jsou však přehlídky škol samby na známém sambodromu, který navrhl proslulý architekt Oscar Niemeyer.

Letošní karnevalové veselí však čelí podle agentury AFP dvěma velkým problémům. Kriminalitě a horečce dengue. Úřady nechaly v ulicích rozmístit další tisícovky policistů, kteří dohlíží na oslavy mimo jiné i na sambodromu. Účastníci pak dostanou repelenty proti komárům, kteří horečku dengue přenášejí. Brazílie zažívá silnou vlnu nákazy, Rio de Janeiro dokonce vyhlásilo stav zdravotnické nouze, karneval na rozdíl od pandemie covidu-19 však pokračuje dál.

Kvůli horečce zemřelo v zemi nejméně 50 lidí

Brazílie od pátku zároveň začala nabízet zdarma očkování proti horečce dengue, která způsobila nejméně 50 úmrtí. Brazílie se tak stala první zemí na světě, která nabízí tuto vakcínu v rámci veřejného zdravotnictví, uvedla agentura AFP. Očkování se týká dětí, které jsou nejčastěji oběťmi této nemoci, jejíž výskyt se v Brazílii zvýšil kvůli silným dešťům a vysokým teplotám v minulých týdnech.

Podle ministerstva zdravotnictví se horečkou dengue v nejlidnatější zemi Latinské Ameriky nakazilo za posledních pět týdnů na 395 tisíc lidí, což je čtyřikrát více než ve stejném období před rokem. Na horečku dengue v Brazílii zemřelo v posledních týdnech 53 lidí, úřady však prošetřují dalších 280 úmrtí.

Brazílie se rozhodla začít s očkováním v rámci veřejného zdravotnictví, ačkoliv na jeho území ještě nepanuje epidemie horečky dengue, řekla dnes ministryně zdravotnictví Nisia Trindadeová. Vzhledem k nedostatku dávek dostanou zpočátku vakcínu děti ve věku od 10 do 14 let, které podle odborníků vykazují nejčastěji vážné komplikace. Do konce roku chtějí úřady naočkovat tři miliony lidí.

Mezi příznaky dengue patří vysoká horečka, bolesti hlavy, zvracení, bolesti svalů a kloubů a svědivá kožní vyrážka. V některých případech může nemoc způsobit závažnější krvácivou formu, která může skončit smrtí.