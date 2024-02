V peří, zlatě a s duhovými křídly. Modelka na chůdách se stala múzou karnevalu

Potíová v Riu vede kurzy chůze na chůdách, a to i v chudinských přelidněných čtvrtích. Během posledního víkendu se zmenšila na svou přirozenou velikost a v záplatových džínách učila skupinku zájemců před Muzeem moderního umění.

Tato drobná titánka, jak modelku označuje agentura AP, má hlavní zásluhu na rozmachu této aktivity v Riu. Za posledních deset let ji naučila bezmála tisíc dětí a dospělých. Ti pak s chůdami zaplňují slavnosti a veřejná prostranství.

Modelka sama sebe považuje za misionářku. Chůze na chůdách je pro ni víc než jenom show. Podle ní jde o rituál, který dokáže lidem radikálně změnit jejich životní styl i je samotné. Kurzy otevírá cvičením sebepoznávání, čímž spíš připomínají skupinovou terapii. Schopnost chůdařů okouzlovat vychází z toho, že se cítí dobře v nestabilitě, a musí si být vědomi toho, co sdělí davu, věří.

„Může to být hodně bolesti, může to být hodně lásky, může to být cokoli, ale je to to, co je v nás. To lidem přibližuje naši lidskost,“ říká. Karneval je podle ní spíš než o lesku a třpytu o povznesení lidí.

Nástroj pro budování vztahů

Potíová vyrůstala v rybářské vesnici v nejzápadnějším cípu Ria. Její bratranci a sestřenice i dnes stále každý den vyrážejí na moře, ona ale navštěvovala špičkovou univerzitu ve městě. Několik týdnů před promocí její partner náhle zemřel na rakovinu. Její hluboká bolest překazila zamýšlený profesní směr a vydala se na cestu po světě. Angažmá v cirkusovém souboru, kam se náhodou dostala, jí ukázalo, že život může být jiný, než si představovala.

„Když jsem poprvé uviděla chůdy, bylo to překvapení. Viděla jsem v nich možnost, že by mohly být nástrojem, který by mohl lidi spojovat a budovat vztahy a společnost, v niž lidé věří,“ vypráví.

Raquel Potíová v Riu de Janeiru učí chůzi na chůdách. (27. ledna 2024)

V roce 2013 se Potíová po studiu lidové kultury a vztahů ve společnosti vrátila do Brazílie, kde založila chůdařskou dílnu.

Jako terapie

Ohlasy na její kurzy byly od začátku kladné. Mnozí lidé na workshopy přicházeli, aby překonali něco, co sami dříve považovali za nemožné. Někteří pak pokračovali ve vystupování na večírcích i ve městě.

Sedmatřicetiletá Gabi Falcaová byla jedním z nich. Po rozchodu s manželem vzala jejich dvě malé děti a přestěhovala se ke kamarádce. V rámci terapie navštívila i kurz chůze na chůdách, což podle jejích slov byla „emocionálně hluboká zkušenost“ a přesně to, co v té době potřebovala.

„Její projekt mění životy. Rozhoupává lidi. Má nástroje, jak je dostat z jejich komfortní zóny,“ říká Falcaová, která nyní vystupuje na více než deseti karnevalových večírcích. „Má moc dělat kouzla.“

Falcaová není jediná, kdo Potíovou označuje za „čarodějku“. Někteří tvrdí, že dokáže zastavit čas a probudit lidi ke kolektivnímu myšlení. Cení si jí i jako schopné organizátorky. Návštěvníky kurzu totiž zapojuje i do karnevalových průvodů.

Své kostýmy a chůdy vozí v autě. V sobotu jako umělecká ředitelka zinscenovala průvod 75 chůdařů ve folklorních kostýmech. Její vystoupení vždy hojně lákají fotoaparáty.

Světlo reflektorů jí nevadí a váží si jich. Přála by si však, aby se více lidí dívalo dál než na ni. Na její cíle a změnu, kterou se snaží dosáhnout. „Léčba je důležitější než být na obálce,“ dodává.