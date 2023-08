Nepijte a nikdo vás neznásilní, šokoval partner Meloniové po brutálních útocích

„Pokud jdete tancovat, máte plné právo se opít. Pokud se ale vyhnete opilosti a ztrátě vědomí, možná se pak vyhnete problémům, protože jinak narazíte na vlka,“ prohlásil v pondělí novinář Andrea Giambruno ve svém pořadu na kanálu Rete 4 s odkazem na pachatele sexuálního násilí.

„Pokud se chcete vyhnout znásilnění, především neztrácejte vědomí, zachovejte si zdravý rozum,“ přitakal moderátorovi jeho host, redaktor pravicových novin Libero Pietro Senaldi.

Itálii čerstvě šokovala dvě hromadná znásilnění. V červenci na dvě třináctiletá děvčata u Neapole brutálně zaútočila skupina pěti teenagerů a jednoho dospělého muže, kteří své oběti předtím vylákali do opuštěného skladu.

Italská policie se rovněž zabývá znásilněním devatenáctileté ženy v Palermu, kterou 6. července napadlo sedm mužů ve věku od osmnácti do dvaadvaceti let. Útočníci si své počínání natočili na mobilní telefon. Vyšetřovatelé už všechny pachatele zadrželi . Portál euronews uvádí, že právníci útočníků si stěžují, že jejich klienti ve vězení zažívají „těžké chvíle“, neboť čelí výhrůžkám ze strany ostatních vězňů.

Nikdy se neomluvím, reagoval Giambruno

Giambruno i jeho host v televizním pořadu pachatele těchto zločinů odsoudili, jejich komentáře ale na sociálních sítích vzbudily rozhořčené reakce. Kritici poukazují zejména na to, že muži svými tvrzeními obviňují oběti, že si za znásilnění mohou samy. Devatenáctiletá dívka z Palerma byla napadena poté, co strávila večer v nočním klubu.

„Nemohou si prostě pomoci a obviňují ženy. Nechoďte ven samy, nechoďte tam, kde je tma, neoblékejte se vyzývavě, říkají. Ale něco takového už není přijatelné. Když to dívka přežene s pitím, může očekávat bolest hlavy, ne znásilnění,“ prohlásila Cecilia D’Eliaová, senátorka za opoziční Demokratickou stranu. Rovněž vyzvala Meloniovou, která má s Giambrunem sedmiletou dceru, aby se od partnerových slov distancovala.

Opoziční strana Hnutí pěti hvězd podle listu The Guardian uvedla, že „Giambrunova slova jsou nepřijatelná a hanebná a představují zpátečnickou kulturu ovládanou muži“.

Giambruno se nicméně odmítl omluvit. „Kdybych řekl něco špatného, omluvil bych se, ale to není můj případ a nikdy se nestane, že by mi nějaký politik říkal, co mám dělat,“ prohlásil. „Dovolil jsem si říct mladým lidem, aby se nechodili schválně opíjet a fetovat. Radil jsem jim, aby si dávali pozor, protože ti špatní jsou bohužel vždycky někde venku. Nikdy jsem neřekl, že muži mají právo znásilňovat opilé ženy,“ dodal.

Matteo Salvini, lídr krajně pravicové strany Liga a ministr dopravy v koaliční vládě v reakci na případy znásilnění v srpnu navrhl, aby násilníci byli za takové činy nuceně chemicky kastrováni. „Pokud znásilníte ženu nebo dítě, máte zjevně problém. Trest vězení nestačí,“ řekl.