Bankomaty v Irsku rozdávaly peníze zadarmo. Fronty musela rozhánět policie

Závada konkrétně umožnila převést až 1 000 eur (24 tisíc Kč) na kontokorentní účet Revolut anebo obnos vybrat. Banka se zákazníkům za chybu omluvila, uvedla, že problém nastal vinou technické závady, a nikoli z důvodu kybernetického útoku. Odpoledne oznámila zákazníkům, že došlo k problému s její online aplikací a webovými stránkami osobního bankovnictví. „Jsme stále ve velmi rané fázi,“ řekl tisku zástupce banky.

Až do úterního večera měli lidé přístup k převodu nebo výběru hotovosti z bankomatů v Dublinu, Limericku nebo Navanu, přestože nedisponovali na vlastních účtech odpovídajícím stavem finančních prostředků.

„Po 17. hodině se začalo mezi lidmi šířit, co se děje, a šlo to jako požár,“ oznámil jeden ze svědků. „Je to, jako by to byly peníze zdarma,“ dodává další Ir, který ve frontě na bankomat stál také. Nyní se čeká, že lidé, kteří se takto nezákonně obohatili, budou muset peníze vrátit bance.

Banka Bank of Ireland ve svém dalším prohlášení vydaném po úterní jedenácté hodině večerní varovala zákazníky, že veškeré peníze převedené neoprávněně z jejich účtu strhne.

