Nejvýše položený bankomat světa hledejte v Pákistánu. Občas zamrzne

Bankomat je usazen na okraji Chundžerábského průsmyku, nedaleko hranice mezi Čínou a Pákistánem, u jejich společného, na světě rovněž rekordně nejvýše položeného hraničního přechodu. Abyste se k němu dostali, musíte sem – v lepším případě – vážit tříhodinovou cestu autobusem. Od nejbližšího většího sídla, Sostu, kde se nachází i nejbližší kamenná pobočka banky NBP, je totiž vzdálen 87 kilometrů.

K vidění je tu vlastně jen pramálo, kromě asfaltové silnice, autobusové zastávky, malého domku se sezonně podávaným občerstvením, toalet a nezbytné budovy celnice pákistánské pohraniční stráže.

Krásy velehorského národního parku Chundžeráb, který svými 2,3 tisíci kilometry čtverečními rozlohy překrývá široké okolí hranice, se skrývají až za terénní vlnou. Zastávka na hranicích tak může být přinejlepším východiskem pro předlouhý adrenalinový trek divokými pohořími, anebo místem, kde zkusíte popadnout dech v řídkém vzduchu.

Přesto je lokalita turisty silně vyhledávaným místem, právě kvůli neobvykle obyčejné kuriozitě – budce s bankomatem. Udělat si tu fotku a vybrat si alespoň pár rupií je skoro povinnost.

Jinak služeb bankomatu, usazeného v nadmořské výšce 4 693 metrů, využívají především místní pastevci, projíždějící řidiči, vojáci a pohraničníci, kteří si tu vybírají výplaty a posílají peníze domů rodinám. V poslední době se tu také často zastavují glaciologové, kteří v okolí měří postupný úbytek ledovců.

Rekord, který není zadarmo

Mohlo by se zdát bláhové udržovat bankomat na tak izolovaném místě, ale přesto se tu při výběrech měsíčně protočí kolem 8–10 milionů rupií (až jeden milion korun). Tedy skoro jako v malém městě.

Pro Národní pákistánskou banku je provoz bankomatu, který uznala i Guinessova kniha rekordů jako nejvýše položené zařízení svého druhu na celém světě, velkou reklamou. Ale jeho údržba současně představuje nemalou provozní zátěž. A to už od září 2016, kdy tu byl v úzké součinnosti s armádou instalován. Zařízení se musí umět vyrovnat se silnými poryvy větru i nízkými teplotami, které ani v létě nestoupají nad minus 5°C.

Projekt realizace se řešil půl roku, čtyři další měsíce se testovaly „systémy podpory“. Energii na svůj provoz bankomat získává z malé solární farmy, jištěné ještě větrné elektrárnou. Po stránce energií je tedy plně nezávislý.

Zařízení je v provozu celoročně, 24 hodin denně, včetně nezbytného servisního zázemí. To znamená, že tu zaměstnanci NBP pravidelně doplňují hotovost, zajišťují čistotu a pohotově řeší všechny nastalé technické problémy.

V případě zaseknutí výběrové karty to znamená 2,5hodinový výjezd technika do horského průsmyku, při němž často musí čelit extrémnímu počasí, větrným a sněhovým smrštím i relativně častým sesuvům půdy. Někdy tak servis i stroj na peníze „zamrzne“ a oprava musí počkat do dalšího dne. Provozovat rekordní bankomat, usazený na „střeše světa“, prostě není jen tak.