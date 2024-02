Reportér odhalil trik bankomatů. Ve videu jsou nepravdy, hájí se provozovatel

Rubeš ve videu upozorňuje na trik uživatelského rozhraní bankomatů. Ty patřící společnosti Euronet totiž zájemci po načtení údajů z karty zprvu nabídnou jen dvě možnosti. Tou první je tlačítko s doslovným názvem „hotovost & zůstatek“, druhé je označeno jako „jiné“. Výběr hotovosti bez zobrazení zůstatku se ale skrývá až za druhou možností, což mnoho lidí může překvapit.

Podle Rubeše je problém v tom, že za tlačítkem „hotovost & zůstatek“ se mnohdy skrývají nemalé poplatky, jež si některé bankovní domy v České republice účtují. Ve vybraných případech je zobrazení zůstatku na účtu zpoplatněno částkou 20 korun, jindy je to ale i 30, 35 či 50 korun a víc.

„To, co má normální bankomat rozdělené na dvě tlačítka, tak je tady spojeno do jednoho. V tomhle případě jsem přesvědčený, že lidé jsou navedeni někam, kam by sami nechtěli,“ řekl k praktice společnosti Euronet reportér portálu irozhlas.

Euronet se snaží hájit

Společnost Euronet pro iDNES.cz uvedla, že video Janka Rubeše je plné nepravd a připravuje k němu rozsáhlé tiskové prohlášení. Firma se zároveň brání tím, že funkcionalitu „hotovost & zůstatek“ uvedla v mnoha zemích v dobré víře. Cílem bylo zvýšení komfortu pro klienty, aby spolu s výběrem rovnou znali i zůstatek na účtu. Upozorňuje na to, že poplatky za zobrazení zůstatku klientům jdou za jejich bankou.

„Euronet nemá žádný vliv na stanovení výše bankovních poplatků,“ komentuje video Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet ČR.

Systém testujeme, říká banka

Janek Rubeš ale ve videu přesto upozorňuje, že jeho banka mu poplatek strhla i přesto, že se o konkrétní výši zůstatku na účtu od bankomatu společnosti Euronet nedozvěděl.

„Ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko „hotovost & zůstatek“, se v následujícím kroku bankomat zeptá, kolik chcete vybrat, a když si to rozmyslíte a transakci zrušíte, odeberete kartu a odejdete, bankomat stejně zaúčtuje dotaz na zůstatek. To znamená, že bankomat zpoplatnil otázku a ne odpověď,“ říká youtuber.

Tuto chybu Euronet nezpochybňuje a hledá cestu k nápravě. „Pokud jde o naprosto nestandardní situaci, ke které dosud nedocházelo, kdy si klient službu vybere, potvrdí ji a transakci následně nedokončí, tam skutečně může banka klientovi strhnout poplatek. V současné době proto systém testujeme,“ uzavírá za Euronet Ondřej Kozák.