Izrael, Jemen... a už i Pákistán. Írán je k otevřené válce v Asii blíž, než se zdá

Teherán za méně než 24 hodin odpálil rakety na Irák, Sýrii a Pákistán na tak rozdílné cíle, jako je izraelská špionážní základna, teroristická organizace Islámský stát (IS) a jedna málo známá separatistická militantní skupina. Pákistán ve čtvrtek odpověděl vlastními údery na „teroristické úkryty“ v Íránu, při nichž údajně zahynulo devět lidí.

Útoky přišly několik dní poté, co se Teherán zmocnil ropného tankeru, který byl dříve zapleten do sporu o americké sankce. Svaly tak v blízkosti Hormuzského průlivu – klíčového kanálu pro vývoz ropy z Perského zálivu – ukázal ve chvíli, kdy již útoky jím podporovaných jemenských povstaleckých Húsíů v Rudém moři narušily globální lodní dopravu.

To je posun proti prvním 100 dnům krize, kterou vyvolal útok – rovněž Íránem podporovaného – radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael. Zdálo se, že Írán je spokojen s tím, že přenechává boj svým spojencům z „osy odporu“, jako je Hizballáh v Libanonu a Húsíové v Jemenu, a zároveň vydává diplomaticky formulovaná varování před eskalací. Tyto údery jsou ostrým protikladem pro každého, kdo si myslel, že dosavadní zjevná nečinnost Íránu signalizuje snahu vyhnout se přímé konfrontaci.

Izraeli neunikne, že nejvzdálenější z řady íránských raketových úderů mohl dosáhnout Tel Avivu a že íránské revoluční gardy použily zbraň s delším doletem, než potřebovaly k zasažení cíle. To však neznamená, že konflikt přeroste v přímé útoky íránských sil na Izrael. Ukazuje to však, že Írán musí vyvažovat, kdy podporovat Hamás v Gaze, aniž by tím přivolal izraelské údery na domácí půdu, a kdy reagovat, pokud se cítí ohrožen, píše Bloomberg.

EU, Turecko a Čína vyzvaly k zmírnění napětí

Evropská unie vyjádřila v souvislosti s děním v oblasti Blízkého východu a jižní Asie hluboké znepokojení. Mluvčí šéfa unijní diplomacie Peter Stano vyzval všechny důležité hráče v oblasti, aby usilovali o zmírnění napětí.

„Tyto útoky, zejména v Pákistánu, Iráku a nyní i Íránu, jsou předmětem velkého znepokojení ze strany EU, protože narušují suverenitu a územní celistvost zemí a mají destabilizující účinek na celý region,“ uvedl mluvčí Josepa Borrella. „EU vyzývá všechny relevantní aktéry v regionu, aby usilovali o zmírnění napětí, nejlépe diplomatickými prostředky a ne vojenskými nástroji,“ dodal Peter Stano.

Turecké ministerstvo zahraničí vyzvalo Írán a Pákistán, aby postupovaly zdrženlivě. Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan uvedl, že mluvil se zástupci obou zemí. Prohlášení vyzývající k uklidnění napětí předtím přišlo také z Pekingu.

„Jsme přesvědčeni, že tyto problémy by se měly urovnat přátelským a bratrským přístupem, založeným na vzájemné úctě ke svrchovanosti a územní celistvosti zemí,“ cituje Reuters turecké komuniké.

Čína, která je partnerem Íránu i Pákistánu, předtím dala najevo ochotu sehrát roli prostředníka „v zájmu uklidnění situace“, uvedla agentura AFP. Podle televize Al-Džazíra také mluvčí čínského ministerstva zahraničí obě země vyzvala, aby se vyvarovaly kroků, které by vedly k eskalaci napětí.

K situaci se vyjádřila také afghánská vláda islamistického hnutí Tálibán, která rovněž vyzvala ke zdrženlivosti a diplomatickému urovnání sporů.