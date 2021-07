Nakažený Indonésan se vydával za svou ženu. Odhalili ho až během letu

Muž s iniciálami DW chtěl využít letu z Jakarty na indonéský ostrov Ternate v Severních Molukách, kvůli nákaze koronavirem ale nemohl letět. Jeho žena však měla negativní test, a tak se rozhodl za ni převléci, použít její pas i negativní test a vniknout na palubu. Obličej si zakryl muslimským závojem zakrývajícím tvář kromě očí, uvádí portál CNN.

Pozorná letuška ale v průběhu letu zpozorovala, jak vychází z toalety, ale má na sobě již mužské šaty. Okamžitě zalarmovala letiště cílové destinace na Ternate. Pro Indonésana si přišli příslušníci bezpečnostní služby v ochranných oděvech okamžitě po přistání, udělali mu test a byl pozitivní.

Nyní je muž v izolaci. Jakmile mu skončí, místní policie s ním začne trestní řízení.

Nové epicentrum

Indonésie momentálně patří mezi hlavní epicentra koronaviru v Asii. Hlásí více nových nakažených než Indie a předběhla Brazílii na pozici země s nejvyšším počtem denních úmrtí na covid-19.

V pondělí evidovala Indonésie rekordních 1 338 zemřelých na covid za den. Celkem má země více než 80 tisíc obětí pandemie, podle expertů ale číslo bude ještě větší, jak se nedostatečně testuje.

Nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, jehož cena na černém trhu dosahuje astronomických výšin. V červnu více než 60 lidí zemřelo v jedné nemocnici, v níž došel kyslík. Není ale jasné, zda všechna úmrtí souvisela s covidem-19.

Kvůli nedostatku lůžek nakažení leží na zemích. Některá přeplněná nemocniční zařízení postavila venku stany, aby do nich mohla pacienty přesunout.



Některé nemocnice přijímají jen pacienty, kteří mají vlastní kyslík. Na vlastní kůži to zažila Nurfendiani Putriová, která jej musela vyměňovat svému nemocnému bratru. Lékaři ji řekli, ať pro něj sežene šest pilulek remdesiviru. Putriová díky bratranci, jenž je lékař, získala dvě, bratr jí ale mezitím zemřel.

Lidé umírají doma

Mnozí lidé už ani nechodí do nemocnic a umírají doma, píše list The New York Times. Podle neziskové organizace Lapor Covid, alespoň 40 pacientů za den zemře doma.



Pohřební služby nestíhají oběti pochovávat. Přepracovaným pracovníkům pomáhají dobrovolníci, jako je dvaatřicetiletý režisér Muhammad Jauhar. „Nedostáváme plat. Děláme to z našeho srdce,“ řekl stanici Al-Džazíra.

Jen 15 procent z indonéské populace 270 milionů lidí dostalo jednu dávku vakcíny proti koronaviru a jen 6 procent je plně naočkovaných. Navíc jde většinou o očkovací látku čínské společnosti Sinovac, která je podle studií méně účinná než její západní varianty.