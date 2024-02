Thunbergová stanula v Londýně před soudem kvůli protestu, dorazila s úsměvem

Agentura AP si všimla, že si dělala poznámky, když jeden z policistů u soudu líčil, jak se policie snažila rozpustit loňskou demonstraci, jejíž účastníci po několik hodin blokovali několik vchodů a východů u luxusního hotelu InterContinental v centru Londýna.

Thunbergová obvinění z narušování pořádku, jehož se podle žalobců spolu s dalšími protestujícími dopustila při demonstraci během londýnské energetické konference za účasti těžařů ropy a plynu, odmítá. Jedenadvacetiletá aktivistka, která se stala světoznámou díky každotýdenním protestům před švédským parlamentem v roce 2018, byla loni 17. října i zadržena.

U soudu stanula společně s dalšími čtyřmi obžalovanými ve věku od 19 do 59 let. Všichni vinu odmítají. Podle úřadů přitom odmítli naplnit podmínky policie, která je vyzývala, aby svůj protest přesunuli do k tomu vymezené oblasti. Každému obžalovanému hrozí v případě usvědčení pokuta do výše 2 500 liber (více než 72 tisíc korun).

Žalobce Luke Staton řekl, že podmínka byla vyžadována podle zákona a že policisté se oprávněně obávali, že protest by mohl vyústit ve „vážné narušení života komunity“. Policisté Thunbergovou údajně vyzvali, aby místo protestu opustila, jinak bude zadržena. „Řekla, že zůstane tam, kde je, a tak byla zatčena,“ řekl Staton.

Ekologičtí aktivisté před soudní budovou ve čtvrtek provolávali, že „klimatický protest není zločin“.