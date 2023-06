OBRAZEM: Champs-Elysées se proměnila v učebnu. Tisíce lidí psaly diktát

Tisíce lidí si v neděli napsaly diktát na pařížské třídě Champs-Elysées, která se proměnila v učebnu o rozloze 6 600 metrů čtverečních. Akce, do níž se přihlásilo více než 50 tisíc účastníků, byla světovým unikátem. Z přihlášených bylo náhodně vylosováno zhruba 5 100 lidí ve věku od desíti do 92 let.