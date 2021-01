„Sexy“ zvířata shrábnou vše. EU dává nejvíc peněz na ochranu medvědů či vlků

Největšími favority při rozdělování unijních peněz jsou medvěd hnědý, vlk, rys ostrovid a volavkovitý pták bukač. Píše to list The Guardian s odkazem na analýzu programu EU’s Life, který financuje snahy o ochranu klimatu a životního prostředí na území členských států.

Program se rozjel v roce 1992 a v posledních šesti letech měl celkový rozpočet 3,4 miliard eur (90 miliard korun). Tým kolem italského jeskynního ekologa Stefana Mammoly si vybral období od vzniku fondu do roku 2018 a podíval se, kam vybrané peníze šly.

„Zjistili jsme, že investice do obratlovců byly šestkrát vyšší než ty do bezobratlých (970 versus 150 milionů eur), přičemž ptáci a savci zahrnovali 72 procent druhů a 75 procent celkového rozpočtu,“ píší vědci v práci zveřejněné na webu magazínu Royal Society Publishing.

Druhy obratlovců podle nich dostaly téměř 500krát více peněz než bezobratlí živočichové. Zmínění vítězové nevyhlášené ankety popularity pak podle analýzy získávají stejné částky jako všichni bezobratlí dohromady.

Na pavouky, brouky a další nepříliš oblíbené, ovšem významné členy živočišné říše už proto příliš nezbývá. „Máte pár druhů, které dostanou všechno. Ve směrnici o habitatech je jen jeden pavouk, pár korýšů a vůbec žádný parazit,“ říká Mammola. Nejúspěšnější bezobratlí přitom byli brouci, motýli a vážky.

Mnozí z nich jsou přitom na žebříčcích ohrožených zvířat podstatně výš než medvědi nebo ptáci a akutně jim hrozí vyhynutí. Ochrana ptáků nebo velkých koček samozřejmě může ve výsledku prospět i méně rozvinutým druhům, ale neděje se tak automaticky.

A na to by EU měla myslet ve svých plánech do budoucna, říkají vědci. Odkazují přitom na program Strategie biodiverzity 2030, jehož cílem je, aby alespoň třetinu území Unie a přilehlých moří tvořily přírodní chráněné oblasti. Na ambiciózní plán poputuje 20 miliard eur (528 miliard korun).

„Jako lidské bytosti přirozeně tíhneme k o opeřencům a chlupáčům. Tato studie se dostává k jádru problému – biodiverzita nezahrnuje jen obratlovce, ale i bezobratlé a samozřejmě i mikroorganismy stejně jako houby a tak dále. Musíme zajistit, že dokážeme zachránit život ve své úplnosti,“ míní profesor entomologie Michael Samways z univerzity v jihoafrickém Stellenboschi, který se na studii nepodílel.