Drahé a poruchové. Americké drony na Ukrajině zklamaly, na Rusy nestačí

Společnost z kalifornského Silicon Valley vyslala na Ukrajinu několik set svých nejlepších bezpilotních letounů, aby pomohly válčit proti Rusům. Jenže technologie nesplnila očekávání – letadla se kvůli ruským systémům elektronického boje neustále odkláněla od kurzu a ztrácela se. Firma proto nyní pracuje na jejich vylepšení a stavbě nové flotily.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) se v boji neosvědčila většina malých bezpilotních letounů amerických začínajících podniků. To zmařilo nejen jejich naděje, že jim testování ve válečných podmínkách přinese pozornost a vyšší prodeje, ale rovněž je to špatná zpráva pro Pentagon, který sám potřebuje spolehlivé dodávky tisíců malých dronů.

WSJ podotýká, že americké společnosti ani dva roky po ruském vpádu na Ukrajinu nejsou významně přítomny v historicky první válce, kde malá bezpilotní letadla hrají rozhodující roli. Drony vyrobené v USA jsou drahé, poruchové a složité na opravu, shodli se podle listu nejmenovaní ukrajinští vojáci a vládní činitelé stejně jako bývalí američtí armádní představitelé.

„Obecná pověst všech tříd amerických dronů na Ukrajině je, že nefungují tak dobře jako jiné systémy. Náš dron se v první linii ukázal jako nepříliš úspěšná platforma,“ přiznal ředitel společnosti Skydio Adam Bry.

To samé či lepší v Číně za pakatel

Ukrajinští představitele podle WSJ americké drony hodnotí jako křehké a neschopné překonat ruské technologie rušení GPS. V mnoha případech se jim nepodařilo vzlétnout, dokončit misi nebo se vrátit zpět. Bezpilotní letouny americké provenience také často nejsou schopné uletět deklarované vzdálenosti nebo nést náklad výbušnin.

Ukrajinská armáda se proto obrátila na levnější čínskou produkci – používá hotové drony, nejčastěji od společnosti DJI. Mnohé americké komerční drony stojí o desetitisíce tisíc dolarů více než čínské modely.

Ukrajina rovněž rozvinula domácí výrobu, která spoléhá na čínské komponenty a vyrábí si statisíce malých dronů. Kromě toho vyrábí větší drony, jež mohou zasáhnout cíle hluboko na ruském území. „Ukrajina už vyrábí 90 procent toho, co potřebuje,“ uvedlo v únoru ministerstvo pro digitální transformaci.

Dvě třetiny ruských tanků zničí právě drony

Podle britského Královského institutu má Ukrajina ale masivní spotřebu a přichází zhruba o deset tisíc bezpilotních letounů měsíčně. Kyjev na drony spoléhá, zatímco čeká na další dělostřeleckou munici od Západu.

Magazín Foreign Policy s odkazem na nejmenovaného představitele NATO v úterý uvedl, že více než dvě třetiny ruských tanků, které ukrajinská armáda v posledních měsících zničila, byly zlikvidovány pomocí dronů.

Zaútočit malým dronem v ceně zhruba 400 dolarů (9 300 korun) ale není snadné. Mají levné kamery, takže je obtížnější zaměřovat v noci nebo za špatného počasí, a často nesou improvizovanou munici, jako jsou granáty a podomácku vyrobené bomby, jež někdy vybuchují za letu.

Podle amerického analytika Roba Leeho je celková přesnost malých dronů nižší než padesát procent. „Zničit tank a muže uvnitř s malým dronem dokáže jen zkušený pilot, nikoliv nováček. Obvykle tank nezničíte hned napoprvé. Může být potřeba deset nebo více dronů,“ konstatoval.

„Malé drony mají krátký dolet. Takže i když Ukrajinci nemají dostatek dělostřelectva s dlouhým doletem, mohou použít jen několik dronů do vzdálenosti deseti kilometrů, protože to je běžný dolet,“ uvedl analytik výzkumné organizace CNA Samuel Bendett.

Rusové překvapili účinností rušičů

Vedoucí amerických firem svůj neúspěch podle WSJ omlouvají tím, že neočekávali, že se na Ukrajině do takové míry rozvine elektronická válka. Společnost Skydio svůj dron vyvinula v roce 2019 tak, aby splňoval tehdejší komunikační standardy stanovené americkou armádou.

Rusko v posledních letech do systémů elektronického boje masivně investovalo. Na ukrajinské frontě podle portálu Defence Express využívá k rušení satelitní navigace mobilní systémy Pole-21 a Žitel. Na svém území pak Moskva rozmístila několik stacionárních systémů Tobol.

Zdá se, že Ukrajina však na tuto skutečnost dokázala zareagovat. Stanice CNN v minulém týdnu informovala, že za jejími obdivuhodně přesnými údery na vzdálené ropné rafinerie jsou drony vybavené základní umělou inteligencí, které se obejdou bez satelitů a působí zcela autonomně.

„Přesnost při rušení je umožněna použitím umělé inteligence. Každý letoun má koncový počítač se satelitními a terénními údaji,“ řekl stanici nejmenovaný zdroj z ukrajinského programu dronů. „Letadla se řídí letovým plánem, který nám umožňuje zasáhnout cíle s metrovou přesností,“ dodal.